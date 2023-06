So erfolgreich ist der VfL Bochum auf TikTok und Instagram

Bochum. Der VfL Bochum hat auf Facebook und TikTok immer mehr Follower. Nach dem Klassenerhalt hat der Bundesligist eine besondere Grenze überschritten.

Dass, und vor allem wie der VfL Bochum erneut den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft hat, hat dem Club neue Anhänger gebracht. Zuletzt hatte der Bundesligist bei der Zahl der Mitglieder die 22.000 überschritten. Mit Ablauf der Saison hat sich der VfL Bochum nun digital neu aufgestellt. Er begrüßt seine Fans, und die, die es werden wollen, auf einer neugestalteten Homepage. Auf Nachfrage der WAZ Bochum erklärt der Bundesligist, warum er das gemacht hat, was es an Neuigkeiten gibt und wie viele Fans dem Verein auf den verschiedenen Kanälen in den sozialen Medien folgen.

Wer zeichnet für die Neuerungen verantwortlich?

Es war ein gut einjähriger Prozess mit dem IT-Dienstleister SoftwareOne (Backend) und der Agentur Beyer Görges (Frontend). VfL-intern waren mehrere Abteilungen beteiligt, federführend das Marketing.

Welche Neuerungen gibt es, warum waren sie nötig?

Zu den diversen Neuerungen in Website & App gehören: die Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit, Services wie Statistiken, interaktive Nutzbarkeit, Bewegtbild, Modulare Erweiterungsmöglichkeiten für Partnereinbindung und Content und weiteres. Die Neuerungen waren nötig, um mit der Zeit zu gehen und eine moderne Seite zu haben. Zudem waren die Möglichkeiten im alten Backend begrenzt und nicht mehr modular zu erweitern. Mit der neuen Seite ist ein stetiger Weiterentwicklungsprozess möglich.

Welche Besucherzahlen hat der VfL auf der Homepage?

Für Aussagen zur neuen Seite ist es noch etwas zu früh. Auf der alten Seite waren es monatlich bis zu 300.000 Besucher, aber immer abhängig davon, ob es ein Monat mit Spielen war oder nicht.

Wie oft wurde die App heruntergeladen?

Die alte Version stand zwischendurch mal bei max. 17.000 Downloads, bei der neuen sind es nach eineinhalb Wochen jetzt bereits über 13.000 Downloads – Tendenz steigend.

Wie hoch ist die Zahl der Anmeldungen beim 1848tv?

1848TV hat mit der Website und App zwar nur bedingt zu tun, aber bei 1848TV haben wir 12.500 Nutzer, davon zwischen 1500 bis 2000, die das Abo-Modell mit allen Inhalten nutzen.

Welche Followerzahlen hat der VfL bei Facebook, Instagram und Tiktok, Youtube?

Bei Instagram sind es 130.738 Follower. Nach dem Klassenerhalt hatten wir zum ersten Mal mehr als 1 Million erreichte Konten innerhalb eines Monats. Bei Twitter sind es 120.656 Follower, bei Facebook 149.708 Follower. Die meisten haben wir bei TikTok mit 174.200 Followern. Da hatten wir 3,5 Millionen Likes, das Top-Video hatte 4,9 Millionen Views. Durchschnittlich waren es circa 350.000 Views pro Video.

Wie ist die Rückmeldung der Fans? Wie kommen die neuen Produkte und die vielen selbst erstellten Inhalte an.

Wir bekommen sehr positive Rückmeldungen. Zudem gibt es auch konstruktive Anmerkungen, wenn zum Beispiel Details auf der Website fehlen, so dass Inhalte und technische Themen nachgearbeitet werden können.

Gibt es eine Nachricht, einen Inhalt, der besonders gut „gelaufen“ ist?

Natürlich speziell alles, was rund um den Klassenerhalt veröffentlicht worden ist. Aber auch sonst gibt es viele Inhalte, die gut ankommen.

Gibt es eine Zahl von Followern, die der VfL Bochum bis zu einem gewissen Zeitpunkt erreicht haben will?

Natürlich gibt es Vergleichszahlen, die bleiben aber intern.

Es gibt mehr Content auf den verschiedensten Plattformen. Ist die Anzahl der Mitarbeiter gestiegen?

Die Anzahl der Mitarbeiter ist in vielen Bereichen im Verein gestiegen, im Contentbereich moderat. Aber neue Themen erfordern grundsätzlich auch immer eine Anpassung der Mitarbeiterzahl.

