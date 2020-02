Die Serie ist gerissen. Gegen den U19-Bundesliga-Spitzenreiter 1. FC Köln musste die U19 des VfL Bochum nach vier Siegen in Folge am Karnevalssamstag die erste Niederlage der Rückrunde der Bundesliga hinnehmen. Trotzdem gingen die Bochumer erhobenen Hauptes vom Platz am heimischen Nachwuchsleistungszentrum. Gegen die Kölner hatten sie einen starken Fight hingelegt, bei dem nicht viel zu einem Punkt fehlte. Letztendlich mangelte es an der zündenden Idee in der Offensive.

Die Partie war zu Beginn vor allem taktisch geprägt und hielt viele intensiven Zweikämpfe bereit. Beide Defensivreihen zeigten sich kompakt und ließen nicht viel zu. Bei den Bochumern standen immerhin auch drei Jungprofis in der Viererkette. Den ersten Offensivakzent setzte Henry Kree, dessen Volley-Abschluss allerdings neben dem Kasten landete.

Jungprofi Kokovas kommt zu spät

Als die Kölner dann in der 20. Minute doch mal in den Strafraum vordrangen, musste der VfL direkt das 0:1 hinnehmen. Stelios Kokovas war mit seiner Grätsche zu spät gekommen. Es gab Elfmeter. Der war platziert geschossen, Torhüter Paul Grave rechte sich vergeblich.

Henry Kree verlor mit der U19 des VfL Bochum gegen den 1. FC Köln. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Die Führung spielte den Kölnern in die Karten. Die Bochumer fanden nur schwer den Weg durch das Abwehrbollwerk des FC, der ja in dieser Saison überhaupt erst neun Gegentore hinnehmen musste. Einmal versuchte es Moritz Römling per Sololauf und verfehlte das Tor knapp. Kurz vor der Pause rettete Grave entscheidend nach einer Ecke. Mit dem 0:1 ging es in die Kabinen.

Jungprofi Bella-Kotchap verletzt sich

Nach dem Seitenwechsel machten die Kölner den Bochumern das Leben schwer. Der VfL war um Vorstöße bemüht, der FC ließ sich aber nicht verunsichern und war seinerseits bei Kontern gefährlich. Und der VfL begünstige das mit unnötigen Ballverlusten. Wie in der 65. Minute, als Grave nach einem Konter eine Schuss gerade noch an den Pfosten lenkte. Eine weitere Schwächung: In der zweiten Hälfte musste Jungprofi Armel Bella-Kotchap mit einer Prellung ausgewechselt werden.

Defensiv war der VfL schwer beschäftigt, offensiv fehlte die zündende Idee. Zum Ausgleich gab es am Ende trotzdem noch eine dicke Chance. Nach einer Flanke von Luis Hartwig beförderte der freistehende Julian Schmidt den Ball jedoch über das Tor. So blieb es beim 0:1, das auch gut und gerne ein Remis hätte werden können.

Trainer Lust ist nicht ganz unzufrieden

So war Trainer Matthias Lust am Ende auch nicht ganz unzufrieden: „Insgesamt kann man den Jungs, gerade defensiv, eine ordentliche Leistung bescheinigen. Das war schon ein guter Auftritt von uns. Am Ende hat leider die Durchschlagskraft gefehlt. Um so einen guten Gegner öfter in Bedrängnis zu bringen fehlte uns vorne die letzte Konsequenz.“

VfL: Grave – I. Kaba (46. Püschel), Bella-Kotchap (58. Heisterkamp), Kokovas, Römling – Kyeremateng (58. Schmidt), Holtkamp, Cavar – Kree, Hartwig, Mucic (76. Herden)

Tor: 0:1 Voloder (Elfmeter, 20.)