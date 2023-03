Sechs Profis des VfL Bochum gehen auf Länderspielreise

Bochum. Comeback, Premiere, Stamm-Einsatz: Sechs Spieler des VfL Bochum wurden für Länderspiele nominiert. Auch ein Leihspieler ist dabei.

Nach dem Spiel des VfL Bochum gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird der Trainingsplatz am Ruhrstadion in der kommenden Wochen nicht so gut gefüllt sein wie zuletzt. Diesmal aber aus sportlich erfreulichen Gründen: Gleich sechs Spieler des VfL, inklusive eines ausgeliehenen Talentes, wurden in den Kader ihrer Nationalmannschaften für Länderspiele berufen.

Wie der VfL Bochum am Freitag mitteilte, sind Pierre Kunde (für Kamerun), Takuma Asano (für Japan) und Saidy Janko (für Gambia) für ihre Nationalteams im Einsatz. Ebenso wie Erhan Mašović, der sich mit Serbien für die EM 2024 qualifizieren will. Die U21 des DFB absolviert die letzten Testspiele vor der U21-EM, Patrick Osterhage gehört trotz seiner 23 Jahre – beim Stichtag des Beginns der Qualifikation war er noch jung genug – zum Kader. Leihspieler Tim Oermann freut sich über eine erste Nominierung.

Asano spielt gegen südamerikanische Teams

Japan bestreitet im Rahmen des traditionellen Kirin Challenge Cups zwei Länderspiele gegen südamerikanische Nationalteams. Am 24. März trifft „Samurai Blue“ in Tokio auf die Auswahl Uruguays, am 28. März in Osaka auf Kolumbien. WM-Teilnehmer Asano, der mit Japan das Achtelfinale erreichte, hat bis dato 41 Länderspiele absolviert und dabei acht Tore erzielt.

Saidy Janko spielt für Gambia

Saidy Janko spielt für die Nationalmannschaft Gambias, sechs Einsätze stehen für den gebürtigen Schweizer bislang zu Buche. In der Qualifikation zum African Cup of Nations könnten nun weitere Partien hinzukommen, Gambia trifft in Hin- und Rückspiel auf Mali. Zuerst wird in Malis Hauptstadt Bamako gespielt (24. März), anschließend geht es ins marokkanische Casablanca, wo am 28. März das Rückspiel ausgetragen wird.

Gambia ist in der Qualifikationsgruppe G Tabellendritter, Mali führt die Gruppe an.Auch für Pierre Kunde und Kamerun stehen Qualifikationsspiele für die Afrikameisterschaft an. Die „Unzähmbaren Löwen“ treffen am 23. März im Hinspiel auf Namibia, das Rückspiel findet am 28. März in Namibia statt. Kamerun ist in Gruppe C Tabellenführer, Namibia ist Dritter. Für WM-Teilnehmer Kunde wäre der nächste Einsatz das 35. A-Länderspiel (ein Tor).

Masovic zählt wieder zum Aufgebot von Serbien

Die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland startet nächste Woche. Serbien trifft in Gruppe G unter anderem auf Litauen (am 24. März in Belgrad) und Montenegro (am 27. März in Podgorica). Erhan Mašović ist nominiert worden, der VfL-Defensivakteur wartet auf seinen dritten Länderspieleinsatz.

Osterhage nimmt Kurs auf die U21-EM

Bereits für eine andere EM qualifiziert ist die deutsche U21-Nationalmannschaft. Das Team von Trainer Antonio di Salvo nimmt im Juni an der U21-EM in Georgien teil und trifft dort auf Israel, Tschechien und England. Die Generalproben absolviert die DFB-Elf am 24. März in Frankfurt gegen Japan und am 28. März in Sibiu gegen Rumänien. Patrick Osterhage wird dabei sein und könnte sein U21-Einsatzkonto auf mindestens drei erhöhen.

Debüt für Tim Oermann

Außerdem wurde Tim Oermann für die deutsche U20-Nationalmannschaft nominiert. Trainer Hannes Wolf nahm den gebürtigen Bochumer, derzeit an den österreichischen Bundesligisten Wolfsberger AC ausgeliehen, erstmalig in den Nachwuchskader auf. Die DFB-Elf trifft am Mittwoch, 22. März, in Manchester auf England. Im Anschluss geht es am Montag, 27. März, in Prato gegen Italien.

