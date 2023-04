Schrecksekunde für den VfL Bochum: Manuel Riemann muss Training abbrechen

Bochum. Der VfL Bochum trifft am Sonntag (17:30 Uhr) im Kellerduell auf den VfB Stuttgart. Beim Abschlusstraining verletzt sich Torwart Manuel Riemann.

Schrecksekunde für den Fußball-Bundesligisten VfL Bochum vor dem Kellerduell am Ostersonntag (17:30 Uhr, Dazn) gegen den Tabellenletzten VfB Stuttgart: Beim Abschlusstraining am Samstag bekam Stammtorwart Manuel Riemann (34) einen Schlag auf den Knöchel und musste die Einheit nach zwischenzeitlicher Behandlung auf dem Rasen abbrechen. Ein Physiotherapeut begleitete den erfahrenen VfL-Torhüter in die Kabine. Zuerst hatte das VfL-Magazin "Tief im Westen" über das abgebrochene Training berichtet.

VfL Bochum glaubt an Einsatz von Manuel Riemann

Nach Informationen dieser Redaktion sind die VfL-Verantwortlichen aber optimistisch, dass Riemann am Sonntag im so wichtigen Heimspiel gegen den VfB Stuttgart zwischen den Pfosten stehen kann. Sollte es doch anders kommen, stünde Ersatztorwart Michael Esser (35) bereit.

Haben Sie schon in unseren WAZ-Podcast reingehört? In fußball inside gibt es jede Woche die neusten Infos zu unseren großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Hören Sie jetzt die aktuelle Folge

Ein Ausfall Riemanns wäre aus VfL-Sicht bitter, da der 34-Jährige nach einem zwischenzeitlichen Durchhänger wieder zu seiner Bestform gefunden hat. Davon profitierte der Revierklub zuletzt. Nach sieben Zählern aus den vergangenen drei Spielen hat sich der VfL Bochum mit 26 Punkten ein Polster im Abstiegskampf erarbeitet. Dieses kann der VfL am Sonntag vergrößern. "Solange wir punkten, werden wir in der Liga bleiben", sagte Trainer Thomas Letsch vor dem Spiel gegen Tabellenschlusslicht VfB Stuttgart, das mit einem neuen Trainer ins Ruhrstadion kommt. Sebastian Hoeneß löste Bruno Labbadia zu Wochenbeginn ab. Bei seinem Debüt gab es einen 1:0-Sieg im DFB-Pokal beim 1. FC Nürnberg.

VfL Bochum gewann sechs der letzten acht Heimspiele

Für den VfL spricht jedoch das Momentum. Mit sechs Siegen aus den vergangenen acht Heimspielen geht die Revierelf selbstbewusst in die Partie. „Das ist ein Spiel, das uns sehr weit von einem Konkurrenten weg bringen kann“, sagte Letsch. „Wenn wir 100 Prozent abliefern, ist es für jede Mannschaft schwer, gegen uns zu gewinnen.“

Mehr News zum VfL Bochum

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum