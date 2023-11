Schmidt lobt VfL Bochum: Kennen sich im Abstiegskampf aus

Die Stadiondebatte tobt weiter rund um den VfL Bochum. Fabian Budde, 44, hat in den letzten Jahrzehnten fast kein Spiel seines VfL verpasst. Der Groundhopper, Allesfahrer, Dauerkarten-Inhaber hat auch zur Stadionfrage eine klare Meinung, wie er als Gast im VfL-Talk anne Castroper erklärt. Budde erzählt im Gespräch mit Moderatorin Annalena Fedtke und WAZ-VfL-Reporter Ralf Ritter von Japan-Touren, verrät seine Lieblingstrainer und -Spieler, was er von Thomas Letsch hält – und warum das Aufstiegs-Spiel gegen Sandhausen im Mai 2021 für ihn schlimmer war als jeder Abstieg.

Bochum. Aufsteiger FC Heidenheim ist gut in die Saison gestartet. Das Team von Trainer Schmidt will weiter in der Tabelle vor dem VfL Bochum bleiben.

Trainer Frank Schmidt vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim hat für seine Mannschaft die „Wochen der Wahrheit“ ausgerufen. „Wir sind jetzt im Jahresendspurt mit fünf Spielen, in denen wir punkten müssen, um mit einer guten Ausgangsposition ins neue Jahr zu starten“, sagte der 49-Jährige am Freitag.

Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) empfängt Heidenheim (Platz 13) den derzeit unmittelbaren Konkurrenten VfL Bochum (14), bis zur Winterpause stehen zudem noch Duelle mit Mitaufsteiger SV Darmstadt 98 (15) und dem FSV Mainz 05 (16) auf dem Programm. „Wenn es uns gelingt, jetzt drei Punkte zu holen, sind das drei Punkte, die wir am Ende vielleicht nicht mehr holen müssen“, sagte Schmidt.

Mit den bisherigen Leistungen seiner Mannschaft gab sich der Trainer zufrieden. Besonders in der Offensive sei der Bundesliga-Neuling „sehr gut unterwegs“. Defensiv, betonte Schmidt, habe man es jedoch zu selten geschafft, „die Qualität in der Bundesliga individuell und gruppentaktisch gut zu verteidigen“.

Vor der Länderspielpause konnte Heidenheim gegen den VfB Stuttgart (2:0) und bei Rekordmeister Bayern München (2:4) überzeugen. Gegen Bochum erwarte seine Mannschaft nun jedoch „ein ganz anderes Spiel“, warnte Schmidt. Der VfL wisse, „was zu tun ist, wenn es darum geht, den Klassenerhalt zu sichern.“ Von seinen Spielern forderte Schmidt deswegen einen „großen Willen, schnelle Entscheidungen und Power“.

Gegen den VfL Bochum kommt es auf die Leidenschaft an

Bochum habe den Vorteil, sich im Bundesliga-Abstiegskampf bestens auszukennen. „Beim VfL weiß man“, wird er im Spieltagsmagazin der Heidenheimer zitiert, „wie wichtig es dabei ist, bis zum allerletzten Spieltag die Kräfte zu bündeln und den Zusammenhalt an den Tag zu legen, um letztendlich den Klassenerhalt zu erreichen. Wir treffen mit dem VfL Bochum jetzt auf eine Mannschaft, die ebenfalls über viel Intensität und den Kampf um zweite Bälle ins Spiel kommt. Das sind ganz andere Voraussetzungen als beispielsweise zuletzt beim Heimspiel gegen eine offensivstarke Mannschaft wie den VfB Stuttgart.“

Entscheidend werde jetzt gegen den VfL Bochum sein, die Leidenschaft an den Tag zu legen, die sein Team in dieser Saison zu Hause schon oft bewiesen habe. „Dann können wir auch die drei Punkte in der Voith-Arena behalten.“

Nach knapp einem Drittel der Saison habe die Tabelle bereits eine gewisse Aussagekraft. „Bis Weihnachten geht es für uns eben mit Bochum, Darmstadt und Mainz auch gegen drei Teams, die derzeit hinter uns stehen. In diesen Spielen geht es für uns darum, möglichst viele Punkte einzusammeln. Wir wollen, mit Blick auf das neue Jahr, Voraussetzungen schaffen, um dann mit einem guten Gefühl und Selbstvertrauen unser großes Ziel Klassenerhalt weiter verfolgen zu können.“

