Auch beim VfL Bochum haben sie wegen der Coronakrise eher mehr als weniger zu tun. Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL, verbringt dieser Tage noch mehr Zeit im Büro als ohnehin schon. Aktuell arbeitet er auf den kommenden Dienstag hin. „Da ist die nächste Sitzung der Deutschen Fußballliga. Da wird es Input und Marschrouten geben und dann wissen wir auch wieder ein bisschen mehr, wie es bei uns weiter gehen wird.“ Im WAZ-Interview ordnet er verschiedene Dinge ein.

Herr Schindzielorz, es wird in der jetzigen Situation immer so formuliert, dass die Verträge der Spieler auf Eis liegen. Was heißt das konkret?

Sebastian Schindzielorz: Das ist nur in der Theorie so. In der Praxis weiß aber momentan niemand, wie und wann es weitergeht. Und man kann demzufolge jetzt keinen Vertrag aushandeln, wenn man nicht weiß, welcher wirtschaftliche Schaden dem Verein durch diese Krise entsteht.





Zum 30. Juni enden im Normalfall etliche Verträge. Bleibt es dabei?

Saisonbedingt enden zu diesem Termin Spieler- und Sponsorenverträge. Ich gehe davon aus, dass sich Verbände und Experten, zum Beispiel Juristen, schon damit auseinandersetzen, wie man das regeln könnte, wenn die Saison beispielsweise über diesen Termin hinaus laufen sollte.





Was passiert mit den Leihspielern, die den VfL in dieser Saison Richtung Ausland verlassen haben?

Baris Ekincier, der an Austria Klagenfurt ausgeliehen ist, ist derzeit zurück in Essen bei seiner Familie. Dominik Baumgartner, den wir an den Wolfsberger AC ausgeliehen haben, ist am Knie verletzt. Beide Leihen sind auf ein Jahr ausgelegt. Stand jetzt kommen beide zurück.





Danilo Soares ist ein Spieler, den der VfL gerne weiter verpflichten würde. Wie ist da der Stand der Dinge?

Die Vertragsgespräche mit Danilo Soares und anderen laufen natürlich weiter. Es ist dieser Tage aber müßig, Verträge aushandeln zu wollen, wenn man nicht weiß wie es wirtschaftlich weitergeht. Das ist alles Glaskugelleserei. Danilo weiß, was er am VfL hat. Wenn jetzt aber ein solventer Erstligist anfragen würde, könnte sich die Situation ganz anders darstellen.





Was glauben Sie, wie wird nach der Coronakrise die wirtschaftliche und allgemeine Entwicklung im Fußball sein?

Vielen Clubs wird Geld fehlen. Ich gehe davon aus, dass Transfersummen und Gehälter fallen werden. Wir müssen abwarten, wann es wie weitergeht. Es gibt unterschiedliche Szenarien. Wir rechnen alle durch, wissen aber eben nicht, welches eintreten wird. Derzeit arbeiten wird jeden Tag innerhalb der Führungsebene an den unterschiedlichen wirtschaftlichen Themen: Sponsoring, Ticketing, Sport. Wir versuchen Dinge zusammenzutragen und Maßnahmen zu ergreifen, die uns handlungsfähiger machen.