Robert Zulj träumt von Rückkehr zum VfL Bochum: „Wäre nochmal geil“

Bochum. Robert Zulj könnte wohl schon bald wieder für den VfL Bochum spielen. In einem Interview heizt er die Spekulationen um einen Transfer an.

Nur wenige Monate nach seinem Wechsel zu Ittihad Kalba in die Vereinigen-Arabischen Emirate kann sich Mittelfeldspieler Robert Zulj eine Rückkehr zum VfL Bochum vorstellen. Im Interview mit der Bild sagte der 29 Jahre alte Österreicher: „Die Bundesliga ist ein Traum von mir.“

Auch in den Emiraten verfolgt der Held der Bochumer Aufstiegssaison (15 Tore und 15 Vorlagen in 31 Einsätzen) „fast alle Spiele“ des VFL. Zulj weiter: „Wenn ich dann mitbekomme, wie viel Dauerkarten verkauft werden und welche Stimmung herrscht, da denke ich mir schon oft: ‚Boah, das wäre jetzt schon nochmal geil!‘”

Ex-Bochumer Robert Zulj „in Kontakt mit vielen deutschen Vereinen“

Von vollen Stadien und guter Stimmung nämlich kann Zulj in den Emiraten nur träumen. „Die Qualität ist nicht ansatzweise wie in Deutschland“, gibt der Mittelfeldspieler zu. Obwohl er sich im Vorfeld über die Liga in den Emiraten informiert habe, hatte er sie sich fußballerisch „schon besser vorgestellt“. Auch der Stellenwert des Fußballs in der Gesellschaft ist nicht mit dem in Deutschland vergleichbar. „Hier gibt es kein Stadion mit 30.000 Zuschauern“, sagte er.

Robert Zulj (mitte) mit der Zweitliga-Meisterschale. Foto: getty Images

Wie Zulj bestätigt, steht sein Berater schon jetzt in „Kontakt mit vielen deutschen Vereinen“. Der Österreicher hat bei Ittihad Kalba zwar erst kürzlich einen Zweijahresvertrag unterschreiben, die Vereine seien „aber sehr offen bei Wechseln“. Bis Januar will der Ex-Bochumer nun noch sein „Bestes“ geben, um dann „einen Cut zu machen, um alles zu bewerten“.

Robert Zulj kann sich eine Rückkehr zum VfL Bochum vorstellen

Zu Bochums Sportdirektor Sebastian Schindzielorz hat Zulj in jedem Fall „einen guten Draht“. Gerüchte um eine schnelle Rückkehr zum VfL heizt Zulj mit Schwärmereien vom Revier-Klub weiter an: „Die Stadt ist toll, die Mannschaft, das Trainerteam, der Vorstand. Alles. Klar kann ich mir eine Rückkehr vorstellen, aber die Frage ist auch, wie die Situation beim Verein ist. Da muss alles passen.”

Insgesamt anderthalb Jahre spielte Zulj bis zum Sommer beim VfL, ehe er im Juli dank einer Ausstiegsklausel für 350.000 Euro in die Emirate gewechselt war. Zuvor sammelte er in Deutschland auch Erfahrungen bei Union Berlin, der TSG Hoffenheim und Greuther Fürth. (rha)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum