Podcast: Warum der VfL Bochum vom Aufstieg träumen darf

Gelsenkirchen. In unserem Podcast "Fußball Inside" diskutieren wir heute über Schalke 04 und den VfL Bochum. Unser Motto - wie immer: Tacheles aussem Pott.

Der FC Schalke 04 hat schon wieder einen neuen Trainer: Dimitrios Grammozis ist bereits der fünfte in dieser Saison. Der 42-Jährige sitzt bereits auf der Bank, wenn die Königsblauen am Freitag auf den FSV Mainz 05 (20.30 Uhr/Sky) treffen. In unserem Podcast "Fußball Inside" reden wir über Grammozis' erste Tage bei den Königsblauen, welchen Eindruck er hinterlassen hat und ob es überhaupt korrekt war, ihn zu holen.

Moderator Timo Düngen diskutiert mit den FUNKE-Reportern Dominik Loth und Andreas Ernst auch über den VfL Bochum. Der Zweitliga-Spitzenreiter steht am Samstag vor dem Spitzenspiel beim Verfolger SpVgg Greuther Fürth (13 Uhr/Sky). Die Fragen, die wir versuchen zu beantworten: Was macht den VfL in dieser Saison so stark? Kann der Aufstieg wirklich gelingen? Welchen Anteil am Erfolg hat Thomas Reis? (aer)

Zum Abschluss tippen wir die wichtigsten Spiele des Wochenendes:

FC Schalke 04 - FSV Mainz 05

Bayern München - Borussia Dortmund

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum

MSV Duisburg - 1860 München

Rot-Weiss Essen - Fortuna Köln

Rot-Weiß Oberhausen - Alemannia Aachen