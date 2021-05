Podcast Fußball Inside Podcast: Der VfL Bochum wird am Sonntag in die Bundesliga aufsteigen

Essen. Showdown in der 2. Bundesliga: In unserem Podcast "Fußball Inside" diskutieren wir über das Saisonfinale des VfL Bochum - und vieles mehr.

Entscheidung vertagt. Alles war am vergangenen Sonntag angerichtet für den VfL Bochum. Ein Sieg in Nürnberg oder ein Punktverlust von Greuther Fürth in Paderborn hätte die Bundesliga-Rückkehr des VfL perfekt gemacht. Doch daraus wurde nichts. Aufgrund einer enttäuschenden ersten Halbzeit reichte es für den VfL nur zu einem 1:1-Remis, Fürth gewann hingegen ein spannendes Match in Paderborn (4:2). Nun wartet ein nervenaufreibendes Saisonfinale auf den VfL. Gegen den Abstiegskandidaten SV Sandhausen muss zumindest ein Punkt her, sollten Holstein Kiel (in Darmstadt) und Greuther Fürth (gegen Fortuna Düsseldorf) ihre Spiele gewinnen.

"Eine leichte Aufgabe wird das nicht für den VfL Bochum. Sandhausen muss punkten, um die Relegation zu vermeiden. Das ist eine Konstellation, die der VfL hätte vermeiden müssen", unterstreicht Funke-Sport-Redakteur Martin Herms. Dennoch spricht alles für den VfL Bochum, zumal Sandhausen die mit Abstand schwächste Auswärtsmannschaft der Liga ist. 15 von 16 Spielen in der Fremde gingen verloren. "Der VfL hat in der ersten Halbzeit in Nürnberg zu ängstlich gespielt. Möglicherweise spielte Nervosität eine Rolle. Aber die Bochumer hatten in dieser Saison auf schwache Spiele immer eine Antwort parat. Es wird Sonntag klappen, Bochum steigt auf", betont Herms.

Die eine oder andere Überraschung hielt am Mittwoch die Bekanntgabe des deutschen EM-Kaders parat. In Emre Can und Rückkehrer Mats Hummels sind nur zwei BVB-Profis bei der Europameisterschaft bei. Während Julian Brandt und Mahmoud Dahoud nicht eingeladen wurden, verzichtete BVB-Kapitän Marco Reus freiwillig auf seine Teilnahme. In einem „offenen Gespräch“ habe Reus dem Bundestrainer erläutert, dass die jüngsten Wochen und Monate bei Borussia Dortmund für ihn eine Energieleistung gewesen seien. Er sei ein bisschen müde und müsse vorsichtig sein, berichtete Löw von Reus' Anruf. "Diese Entscheidung muss man akzeptieren. Marco Reus hat genug Erfahrung, er kennt seinen Körper. Möglicherweise weiß er, dass es nach dieser belastenden Saison das Beste ist, um eine weitere Verletzung zu vermeiden", meint BVB-Reporter Marian Laske.

MSV Duisburg geht unter: "Peinlich und erbärmlich"

Fußball gespielt wurde im Revier am Mittwochabend. Dabei kam es zu zwei dicken Überraschungen im Niederrheinpokal. Rot-Weiss Essen musste sich daheim dem Regionalliga-Rivalen SV Straelen nach Elfmeterschießen geschlagen geben. Drittligist MSV Duisburg geriet beim Viertligisten Wuppertaler SV mit 2:6 unter die Räder - eine Blamage. "Was der MSV Duisburg abgeliefert hat, ist blamabel und beschämend. Nach dem Klassenerhalt konnte sich das Team voll auf diesen Wettbewerb konzentrieren, der dem Klub im Fall einer Teilnahme am DFB-Pokal viel Geld eingebracht hätte. Sich dann aber so von einem Regionalligisten abschießen zu lassen, ist einfach nur peinlich und erbärmlich. Dafür muss sich der MSV schämen", findet Herms.

