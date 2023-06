Offiziell: VfL Bochum verpflichtet Wunschspieler Matus Bero

Bochum. Der VfL Bochum hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Wie erwartet verstärkt Matus Bero das Mittelfeld des VfL.

Dieser Transfer hatte sich schon vor einer Woche angebahnt, ehe der VfL Bochum an diesem Dienstagnachmittag Vollzug meldete: Matus Bero läuft in der kommenden Bundesliga-Saison für den Revierklub auf.

Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt ablösefrei von Vitesse Arnheim ins Ruhrgebiet. Er unterzeichnete einen Vertrag bis 2026. Beim niederländischen Erstligisten war Bero Kapitän - und spielte bis zum vergangenen September unter dem heutigen Bochumer Trainer Thomas Letsch.

Das sagt Bochums Technischer Direktor Marc Lettau über Bero

Bero ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar, kann seine Stärken vor allem als Achter einbringen. "Matus Bero vereint vieles, was unserer Mannschaft weiterhilft: Ein international erfahrener Spieler, der seine Qualitäten zwischen den Strafräumen hat und dabei selber den Abschluss sucht", wird der Technische Direktor Marc Lettau zum Transfer zitiert. "Thomas Letsch weiß um seine Qualitäten, die Matus Bero auch schon als Führungsspieler unter Beweis gestellt hat."

Der slowakische Nationalspieler verbrachte die vergangenen fünf Jahre in Arnheim. Zuvor stand er in der Türkei bei Trabzonspor und beim slowakischen AS Trencin unter Vertrag.

Jetzt wagt er den Schritt an die Castroper Straße und in die Bundesliga - "ein unglaubliches Gefühl", wie Bero in der Bochumer Pressemitteilung betont. "Für mich ist es das nächste Level in meiner Karriere. Ich bin glücklich und stolz zugleich, dass sich ein solcher Traditionsverein wie der VfL Bochum für mich und meine Fähigkeiten interessiert. Ich kann es kaum erwarten, das Team kennen zu lernen und vor allem das Stadion."

Mehr News zum VfL Bochum

VfL Bochum: Zu- und Abgänge im Überblick (27. Juni)

Zugänge: Moritz-Broni Kwarteng (1. FC Magdeburg), Felix Passlack (Borussia Dortmund), Lukas Daschner (FC St. Pauli), Noah Loosli (Grasshoppers), Niclas Thiede (SC Verl), Matus Bero (Vitesse Arnheim)

Abgänge: Silvere Ganvoula (BSC Young Boys), Paul Grave (Wuppertaler SV/Leihe), Konstantinos Stafylidis, Vasilios Lamporpoulos (beide Ziel unbekannt), Keven Schlotterbeck (SC Freiburg/Leihende), Pierre Kunde (Olympiakos Piräus/Leihende), Dominique Heintz (Union Berlin/Leihende), Saidy Janko (Real Valladolid/Leihende), Marko Johansson (Hamburger SV/Leihende)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum