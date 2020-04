Nächstes Akustik-Heimspiel des VfL Bochum mit Thomas Godoj

Bochum. Beim VfL Bochum bleiben sie bemüht im Gespräch zu bleiben. Dazu zählt die Teilnahme am E-Sport-Event der DFL und ein weiteres Akustik-Heimspiel.

Von den Profis des VfL Bochum gibt es dieser Tage wenig Neues zu berichten. Sie trainieren in Zweiergruppen und entsprechend der Auflagen der Gesundheitsbehörden. Inzwischen ist auch Stürmer Silvere Ganvoula in dieses Training eingestiegen. Nur Linksaußen Danny Blum mus darauf noch verzichten. Er hat weiterhin Wadenprobleme. Individuell trainiert nach seinem Kreuzbandriss auch Uli Bapoh. Er vertritt den Verein dafür erneut beim E-Sport-Event der Deutschen Fußball-Liga. Und dann gibt es Teil drei des Akustik-Heimspiels des VfL.

Das erste Akustik-Heimspiel bestritt Stadionsprecher und Sänger Michael Wurst, das zweite DJ Max Bering. Am Donnerstag (16. April) singt Sänger Thomas Godoj im Ruhrstadion. Vor mehr als einem Jahrzehnt gewann Godoj eine TV-Castingshow. Ab 18.48 Uhr sendet der VfL Godojs Auftritt live aus dem Stadion.

Spendenziel ist diesmal das Straßenmagazin Bodo

Bekanntes Prozedere beim Akustikheimspiel: Der VfL beruft sich auf sein Leitbild und die „darin fest verankerte soziale Verantwortung, der wir uns beim VfL absolut bewusst sind. Als Bochumer Gemeinschaft möchten wir helfen und Unterstützung leisten, sei es für Projekte, Institutionen oder Vereine, die gerade in Zeiten der Corona-Pandemie wichtige Arbeit leisten oder aber aufgrund der Einschränkungen mit schwerwiegenden Einbußen zurechtkommen müssen“. Das Spendenziel des dritten Akustikheimspiels ist diesmal das Straßenmagazin Bodo.

Zum dann insgesamt vierten Mal findet dagegen am Wochenende die Bundesliga-Home-Challenge statt. Das eFootball-Turnier, an dem zumeist je ein Lizenzspieler sowie ein eSportler des Vereins teilnehmen, wird von der DFL, der Deutschen Fußball Liga, organisiert.

Bapoh und Bass spielen erneut für den VfL

Am dritten Spieltag gingen für den VfL Profi Ulrich Bapoh und eSportler Jan-Luca „Bassinho“ Bass an die Controller. Beide konnten ihre Partien gegen den 1. FC Köln gewinnen. Nun geht es gegen Bayer 04 Leverkusen, und erneut spielen Bapoh und Bass. Am Samstag (18.) geht es um 20.30 Uhr los. Der VfL sendet die beiden Spiele wieder live auf seinem offiziellen YouTube-Kanal und auf Twitch. Aufgrund der aktuellen Situation werden die Begegnungen natürlich nur online ausgetragen.