Nach Derby-Auftritt gegen BVB: Matus Bero "verkörpert den VfL Bochum"

Anne Castroper – der VfL-Bochum-Talk: VfL betreibt gegen BVB Wiedergutmachung - was geht in Augsburg?

Bochum. Die Stimmung beim VfL Bochum ist nach dem 1:1 im Derby gegen den BVB wieder besser. Besonders einer macht Hoffnung: Zugang Matus Bero.

Der VfL Bochum atmet auf. Das 1:1 gegen Borussia Dortmund am Samstagnachmittag war die erhoffte Wiedergutmachung nach dem 0:5-Debakel beim VfB Stuttgart und dem Pokal-Erstrundenaus bei Drittligist Arminia Bielefeld.

Wie die Bochumer das geschafft haben? Dieser Frage gehen wir in der neuen Folge unseres VfL-Talks "anne Castroper" nach, der von WAZ und Radio Bochum ins Leben gerufen worden ist. Moderatorin Annalena Fedtke begrüßte in dem 18:48-Minuten-Talk VfL-Reporter Markus Rensinghoff und BVB-Experte Christian Woop. Beide waren sich einig: Besonders das Bundesliga-Debüt von Matus Bero hat den Unterschied zum Auftritt in der Vorwoche gegeben. "Er hat den VfL Bochum in der ersten Halbzeit verkörpert", sagte Christian Woop. Er rannte, war giftig in den Zweikämpfen - und nervte so das prominent besetzte BVB-Mittelfeld mit Emre Can, Marcel Sabitzer und Felix Nmecha.

VfL Bochum spielt nun gegen FC Augsburg

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) geht es zum den FC Augsburg. Bochums akute Auswärtsschwäche soll endlich abgelegt werden. "Ich glaube, nicht dass sie sich noch mal so herspielen lassen", meint Markus Rensinghoff, der von einem engen Duell ausgeht. Augsburg ist schließlich direkter Kontrahent im Abstiegskampf. Und nach dem Remis gegen Dortmund kann der VfL mit breiter Brust nach Bayern fahren. "In disesem Fall kannst du die Underdog-Rolle mal zur Seite schieben", findet Christian Woop.

