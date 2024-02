Anne Castroper – der Stadtwerke-Bochum-VfL-Talk: Nach Bayern-Triumph: Was den VfL Bochum so stark macht

Was für ein Freudenfest im Bochumer Ruhrstadion, 3:2 gegen die Bayern. Es war ein Sieg der Geschlossenheit, des Teamgeistes, des Selbstvertrauens, erklären Radio-Reporter Günther Pohl und WAZ-Reporter Ralf Ritter mit Moderatorin Annalena Fedke in unserer neuen Folge des „Stadtwerke-Bochum-VfL-Talks“ anne Castroper – natürlich mit guter Laune. Bemerkenswert sachlich aber ordneten etliche Spieler und Trainer den Triumph hinterher ein. Gut so? Oder ein bisschen zu wenig Euphorie? Für Ritter ist die Selbstkritik selbst nach einem furiosen Bayern-Triumph ein Zeichen des neuen Bochumer Selbstverständnis'. Auch Pohl hebt diese Bodenständigkeit hervor – und die Stabilität der letzten Monate. Warum das beim Auswärtsspiel in Mönchengladbach hilft, auch darüber diskutieren wir. Zudem sind die erneuten Spielunterbrechungen nach Tennisball-Würfen als Protest gegen den geplanten Investoren-Einstieg Thema in unserer Folge. Wie steht ihr zu den Protesten? Schreibt uns gerne hier in den Kommentaren eure Meinung.

Video: FUNKE Foto & Video