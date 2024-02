Nach 5:0 im Test: VfL Bochum Frauen wollen Revanche im Pokal

Bochum Für die Fußballerinnen des VfL Bochum steht das erste Pflichtspiel im Westfalenpokal an. So lief der letzte Test.

VFL Bochums Fußballerinnen stehen Mitten in ihrer Vorbereitung auf die Rückrunde, in der der Aufstieg in die zweite Liga gelingen soll. Sieben Testspiele haben die Bochumerinnen bereits gespielt. In ihrem letzten Spiel gegen die U20 des SV Meppen holten sie sich ihren fünften Testspiel-sieg inklusive Hattrick. Jetzt bereiten sie sich auf den Verbandspokal vor.

Der Siebte Test der Vorbereitung und das letzte Testspiel vor dem ersten Pflichtspiel lief genauso wie von Trainerin Kyra Malinowski erhofft. In der ersten Halbzeit erzielte Bochums Toptorschützin Dörthe Hoppius einen Hattrick. Am Ende gewannen die Bochumerinnen 5:0 gegen Meppens U20. „Wir haben phasenweise echt gut kombiniert und den Ball von hinten heraus nach vorne gut laufen gelassen. Am Ende haben wir verdient in der Höhe gewonnen“, sagt Malinowski.

Die Vorbereitung der Defensive zahlt sich aus

In den Testspielen gegen die zweit Ligisten insbesondere der ersten Mannschaft des HSV wurden ein paar schwächen in der Defensive deutlich. Deshalb lag der Fokus in der letzten Woche besonders auf der Vorbereitung der Defensive. „Im Training hat sich das Spiel in der Defensive verbessert. In diesem Spiel konnten wir das zwar noch nicht hundertprozentig beurteilen, aber ich habe das was wir sehen wollen in einigen Situationen schon aufblitzen gesehen“, sagt Malinowski.

Jetzt steht bei den Bochumerinnen das erste Pflichtspiel des Jahres an. Im Westfalenpokal treffen sie auf die Arminia Bielefeld (Sa., 17. Februar, 14 Uhr, Bielefeld). In dieser Woche liegt der Fokus im Training nur auf dem Pokal-Spiel, Malinowski: „Wir werden uns auf jeden Fall auf Bielefeld einstellen, da haben wir noch eine Rechnung offen.“ Im letzten Jahr ist der VfL im Finale an der Arminia gescheitert (4:0).

Das erwarten die Bochumerinnen in Bielefeld

Bielefeld ist kein unbekannter Gegner für die Bochumerinnen, auch in der Regionalliga treffen die beiden Teams aufeinander. In der Hinrunde besiegten die Bochumerinnen Bielefeld (4:1), Trainerin Malinowski ist dennoch vorsichtig: „Bielefeld ist eine sehr gute Mannschaft, die in der Hinrunde unter ihren Möglichkeiten gespielt hat. Ich schätze sie nochmal stärker als in der Hinrunde ein, darauf müssen wir gefasst sein.“

Das Ziel der Bochumerinen im Pokal ist aber klar: „Natürlich liegt unser Fokus auf der Saison, aber wir fahren dahin um zu gewinnen. Das ist auch die Einstellung die die Mädels tagtäglich auf den Platz bringen, wir wollen eine Runde weiter kommen“, sagt Malinowski.

Bochum: Resing (46. Närdemann), Angrick, Wilhelm, Vogel (66. Karwatzki), Beyer (46. Kaplon), Maiwald, Hoppius, Wenzel (75. Fölsing), Moczaski, Figueira Marques, Lange

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Dörthe Hoppius (22., 42., 44.), 4:0 Nina Lange (50.), 5:0 Lucy Karwatzki (83.)

„Anne Castroper - der Stadtwerke-Bochum-VfL-Talk“: So kann der FC Bayern in Schach gehalten werden „Anne Castroper - der Stadtwerke-Bochum-VfL-Talk“: So kann der FC Bayern in Schach gehalten werden Video: FUNKE Foto & Video

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum