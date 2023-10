Nach 0:0 in Leipzig: Muss der VfL Bochum nun weiter mauern?

Mit Intensität, extrem defensiver Ausrichtung und Elfmeterkiller Manuel Riemann holte der VfL Bochum nach zehn Gegentoren in den zwei Spielen zuvor ein 0:0 bei RB Leipzig. Vier Punkte hat der VfL damit nach sieben Spielen – genug oder zu wenig? Und: Muss Bochum jetzt auch in Freiburg mauern, um erfolgreich zu sein? Die WAZ-Reporter Markus Rensinghoff und Ralf Ritter sowie Moderator Fabian Hölscher diskutieren darüber.

Mit einer extrem defensiven Ausrichtung und Elfmeterkiller Manuel Riemann holte der VfL Bochum nach zehn Gegentoren in den zwei Spielen zuvor ein 0:0 bei RB Leipzig. Vier Punkte hat der VfL damit nach sieben Spielen – genug oder zu wenig? Und: Muss Bochum jetzt auch in Freiburg mauern, um erfolgreich zu sein? Die WAZ-Reporter Markus Rensinghoff und Ralf Ritter sowie Moderator Fabian Hölscher diskutieren darüber in unserer siebten Folge des VfL-Talks „anne Castroper“ von WAZ und Radio Bochum.

Intensität, Emotionalität: Alte Tugenden des VfL halfen neben den zwei gehaltenen Elfmetern von Riemann zum Überraschungspunkt in Leipzig. „Die Spieler haben sich für jede Grätsche, jeden Zweikampf abgefeiert. Nur so geht es beim VfL Bochum, nicht nur in Leipzig“, sagt Rensinghoff. Defensive Kompaktheit müsse die Basis sein, bestätigt auch Ritter – und vorne muss mehr Effektivität her in den nächsten Partien. Mit vier Punkten nach sieben Spielen sieht er den VfL trotz des Punktgewinns nicht im Soll – ein Sieg fehlt weiterhin.

Energisches Verteidigen: Bochums Keven Schlotterbeck (rechts) stoppt Leipzigs Yussuf Poulsen. Foto: Getty

Für den VfL Bochum stehen Schlüsselspiele an

Nach Freiburg kommt es zu Schlüsselspielen im Abstiegskampf, darin waren sich alle einig: Gegen Mainz, in Darmstadt, gegen Köln, in Heidenheim müssen mindestens „acht Punkte her“, so Ritters Rechnung.

Dass Manuel Riemann von TV-Experte Dietmar Hamann gleich mal als Kandidat für den EM-Kader von Julian Nagelsmann ins Spiel gebracht wurde, überraschte Rensinghoff nicht. „Über die Idee kann man nachdenken“, sagte er – ob die Experten mit einer Nominierung ernsthaft rechnen, auch das war Thema des Talks. Ebenso wie die Ausbootung von Felix Passlack, der nach sieben Startelf-Einsätzen diesmal gar nicht zum Kader zählte.

