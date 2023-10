Mit Fotostrecke: Union Bergens Frauen siegen beim VfL Bochum

In der Frauenfußball-Landesliga trafen der VfL Bochum II (l., Katharina Fechner) und Union Bergen (r., Angelina Brück) aufeinander.

Bochum. Bevor Ersin Ekiz Trainer bei Union Bergen wurde, war er es beim VfL Bochum II. In der Landesliga der Frauen gab es nun ein Wiedersehen.

Im Landesliga-Derby zwischen dem VfL Bochum II gegen Union Bergen gingen die Bergenerinnen mit einem 3:2-Sieg vom Platz. Es war das Treffen einiger alter Bekannte. Bergens Trainer war vor seinem Engagement bei Union Bergen Trainer der VfL-Reserve.

Die ersten zehn Minuten hatten die VfL-Spielerinnen das Spiel noch im Griff und belohnten sich für ihre anfängliche Überlegenheit auch direkt mit dem 1:0 durch Carina Kürten. „Wir sind richtig gut gestartet, nach dem Tor haben wir dann nicht mehr so gespielt, wie vor dem Spiel besprochen und das wurde dann auch direkt bestraft“, sagte VfL-Trainerin Celina Kotziampassis.

Nur fünf Minuten später traf Bergens Jana Gkiaourakis zum 1:1. In der 35. Minute traf sie zum 2:1. „Bis auf die Anfangsphase waren wir meiner Meinung nach die bessere Mannschaft. Klar, wir geraten erst in Rückstand, haben es dann aber sehr gut gemacht“, sagte Bergens Trainer Ersin Ekiz.

In der zweiten Hälfte diktierte Bergen zunächst weiterhin das Geschehen, in der 78. Minute erzielte Angelina Brück das 3:1 für Bergen. Ekiz: „Wir sind wieder gut gestartet, aber die letzten 20 Minuten hat uns dann wohl die Kraft gefehlt, da hat Bochum dann extrem Druck ausgeübt.“

Der VfL schaffte es noch ein paar mal vor das Bergener Tor, in der 90. Minute traf Leah-Marie Demitrowitz dann zum 2:3. Kurz vor Schluss in der 94. Minute rutschte Karina Kürten der Ball über den Fuß und sie erzielte das erlösende Tor zum Ausgleich nicht mehr.

VfL Bochum II hat spielfrei, Bergen spielt gegen Berghofen

Kotziampassis: „Wir haben uns das Spiel anders vorgestellt, wir waren heiß auf das Spiel unter anderem, weil man gegen den alten Trainer spielt und viele andere bekannte Gesichter getroffen hat. Wir verlieren das Spiel durch unsere individuellen Fehler, aber wir haben noch viele Spiele um zu punkten.“

Auch für Bergen war das Spiel mehr als nur ein normales Derby, Ekiz: „Es war sehr emotional, ich nach zwei Jahren als Trainer in Bochum und dann noch einige Spielerinnen, die mal in Bochum gespielt haben, da war man schon ein bisschen wehmütig.“

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II auf eigenem Platz auf Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich

Frauenfußball, Landesliga, VfL Bochum II - Union Bergen Am Sonntag den 1. September 2023 trafen beim Frauenfußball in der Landesliga, der VfL Bochum II (orange) auf eigenem Platz auf Union Bergen (schwarz). Die Partie ging 2:3 aus. Foto: Dirk A. Friedrich

Nächste Woche haben die VfL-Frauen spielfrei. In der Zeit wollen sie sich auf ihren nächsten Gegner, die Borussia Dröschede vorbereiten. Kotziampassis: „In der Tabelle hat sich durch die Niederlage nichts getan, Dortmund ist auch gegen Dröschede gestolpert. Wir müssen die Woche jetzt dafür nutzen, dass uns solche Fehler nicht mehr passieren. Wir erwarten einen starken Gegner, da müssen wir uns darauf konzentrieren, die Punkte zu holen.“

Für Union Bergen steht schon in dieser Woche das nächste Landesligaspiel an, sie treffen auf die Spvg Berghofen II. Ekiz: „Ich werde den Berghofen trotz unserer kleinen Siegesserie nicht unterschätzen. Man kann an sich glauben, das tue ich auch, aber wir müssen aufpassen.“

Bochum: Ricarda Rumohr, Mileen Sophie Arnold (65. Aurora Sahiti),Lena Hain, Lena Honsic (38. Lena Hilke), Eva Holtmeyer, Nisrine Maria Zerioul, Frauke Kaplon, Carina Kürten, Katharina Fechner, Stella Kotziampassis, Leah-Marie Demitrowitz

Bergen: Lea Schröder, Merle Bergins, Diana Leonhardt, Saskia Finzel, Marlene De Kleine, Melina Laftsidis, Jana Gkiaourakis, Ann-Kathrin Bone, Sara Shakira Ould Seltana (60. Darleen Siepelt), Angelina Brück (65. Mia Fromm), Sabrina Gorks

Tore: 1:0 Carina Kürten (10’), 1:1, 1:2 Jana Gkiaourakis (15., 35.), 1:3 Angelina Brück (78.), 2:3 Leah-Marie Demitrowitz (90’)

Hier geht es zur Fotostrecke

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum