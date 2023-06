Marktwerte VfL Bochum: Erhan Masovic größter Gewinner, Gerrit Holtmann bricht ein

Bochum. Der VfL Bochum hat die Klasse gehalten. Doch das bedeutet nicht, dass alle Profis ihren Wert steigern konnten. Ein Blick auf den neuesten Stand.

Er mag zwar beinahe schon einen Monat her sein, aber der spannende Schlussspurt des VfL Bochum in der Bundesliga ist noch immer nicht vergessen – und am Ende hielt der Klub von der Castroper Straße die Klasse. Schon zum zweiten Mal in Folge, beide Male hatten die Wenigsten zu Saisonbeginn damit gerechnet. Dabei gab es einige Lichtblicke beim VfL – und das schlägt sich auch im Marktwert-Update von Transfermarkt.de nieder. Das Branchenportal hat sieben Bochumer Profis aufgewertet – aber auch elf abgewertet.

Kommen wir zunächst zu jenen Spielern, die an Wert gewonnen haben. Erhan Masovic führt diese Liste an. Er reifte in dieser Saison zur Führungskraft und dürfte das Interesse anderer, finanzstärkerer Klubs auf sich gezogen haben. Der Verteidiger war einst 5 Millionen wert – nun sind es 8. Ein Zuwachs von 3 Millionen Euro. Auch Patrick Osterhage hat einen riesigen Sprung gemacht, der Mittelfeldspieler stieg um 2 Millionen auf nun 4 Millionen. Kevin Stöger (jetzt 3 Millionen) und Moritz Broschinski (jetzt 1 Million) stiegen um je 500.000 Euro. Christopher Antwi-Adjei stieg um 400.000 auf nun 2,2 Millionen. Philipp Hofmann und Philipp Förster kletterten jeweils um 300.000 auf 2,8 Millionen Euro.

VfL Bochum: Größter Verlust bei Gerrit Holtmann

Spieler wie Simon Zoller (1,1 Mio.) oder Keven Schlotterbeck (3 Mio.) blieben unverändert in ihrem Marktwert. Andere brachen ein. Allen voran Gerrit Holtmann. Der charakterlich einwandfreie Flügelstürmer, der seit August 2020 für den VfL angreift, hat eine schwache Saison hinter sich. In dieser Spielzeit unter Trainer Thomas Letsch kam er teils auch aus Verletzungsgründen kaum mehr zum Zug. Der Angreifer büßte 1 Mio. an Marktwert ein und ist nun noch 2,5 Mio. wert. Er hat dem Klub nach Informationen dieser Redaktion einen Wechsel-Wunsch hinterlegt. Konstantinos Stafylidis‘ Wert sank um 400.000 Euro auf nun 1,8 Mio.

Auch Ivan Ordets (-500.00 auf nun 3 Mio.) und Danilo Soares (-400.000 auf 1,8 Mio.) haben vermehrt an Wert eingebüßt. Stammtorhüter Manuel Riemann gehört auch zu den „Verlust“-Profis: Um 200.000 Euro sank sein Wert auf eine glatte Million.

