Marktwerte VfL Bochum: Der neue Knipser ist neuer Erster

Bochum. Update der Marktwerte beim Portal Tranfermarkt.de: Das sind die Gewinner und Verlierer beim Bundesligisten VfL Bochum.

Nach der 0:2-Niederlage im kleinen Revierderby Anfang März gegen den FC Schalke 04 war der VfL Bochum sportlich angeschlagen. Pleite gegen die Königsblauen, Absturz ans Tabellenende der Fußball-Bundesliga, noch einmal verschärfte Situation im Abstiegskampf. Trainer Thomas Letsch ist es allerdings gelungen, für einen Umschwung an der Castroper Straße zu sorgen: Siege beim 1. FC Köln (2:0) und gegen RB Leipzig haben Bochum im Tabellenkeller wieder durchatmen lassen – und den Marktwert einiger VfL-Spieler positiv beeinflusst.

Transfermarkt.de mit Marktwert-Update beim VfL Bochum

Das Portal Tranfermarkt.de hat am Mittwoch ein Update veröffentlicht – kein Wunder, dass es in Bochum nach den letzten Wochen mehr Gewinner als Verlierer bei den neuen Marktwerten gibt. Und nicht nur das: Es gibt an der Spitze eine Wachablösung des Spielers, den das Portal am wertvollsten einstuft beim VfL Bochum. Bisher war es Gerrit Holtmann, der bei seinem bisherigen Wert von 4,5 Millionen Euro eine siebenstellige Einbuße hinnehmen musste und nun mit 3,5 Millionen Euro Marktwert geführt wird.

Neu an der Spitze ist der Mann, der sich an den letzten beiden Spieltagen als neuer VfL-Knipser erwies: Erhan Masovic. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger aus Serbien war sowohl gegen Köln als auch gegen Leipzig erfolgreich, ist mit vier Saisontoren hinter Stürmer Philipp Hofmann (sieben Tore) nun zweittreffsicherster Bochumer in dieser Saison. Masovic legte bei seinem Marktwert um eine Million Euro zu und kommt nun auf 5 Millionen Euro.

VfL Bochum: Neuer Marktwert von Antwi-Adjei fast verdoppelt

Der Marktwert von Masovic legte also um 25 Prozent zu – einen prozentual noch größeren Sprung machte Christopher Antwi-Adjei: Der neue Marktwert des 29 Jahre alten Offensivspielers wird nun mit 1,8 Millionen Euro angegeben, das sind 800.000 Euro mehr als beim letzten Update. Weitere Gewinner des VfL Bochum: Philipp Förster (jetzt 2,5 Millionen Euro/plus 500.000 Euro), Patrick Osterhage (2 Millionen Euro/plus 500.000 Euro) und Moritz Broschinski (500.000 Euro/plus 325.000 Euro).

Wo es Gewinner gibt, da sind auch Verlierer. Gerrit Holtmann ist bereits erwähnt. Dazu gesellt sich Dominique Heintz. Der Marktwert des Innenverteidigers, im Sommer auf Leihbasis von Union Berlin gekommen und seitdem erst sechsmal im Einsatz für den VfL Bochum, fiel von 3,5 auf 2,5 Millionen Euro.

