Maaßen vor Spiel beim VfL Bochum: Wissen, wie der Hase läuft

Bochum. Der FC Augsburg kann mit einem Sieg beim VfL Bochum vorzeitig den Klassenerhalt schaffen. FCA-Trainer Maaßen denkt ungern an das Hinspiel zurück.

Der FC Augsburg hat am Samstag gegen 17.20 Uhr vielleicht schon etwas zu feiern. Das Team von Trainer Enrico Maaßen kann mit einem Sieg beim VfL Bochum den vorzeitigen Klassenerhalt schaffen – wenn die Konkurrenz mitspielt. Maaßen rechnet mit einem „Hexenkessel“ im Ruhrstadion.

„Wir wissen, wie der Hase läuft“, sagte Maaßen bei der Pressekonferenz mit Blick auf das Hinspiel. Das gewann der VfL Bochum zum Ende der ersten Saisonhälfte und vor der WM-Pause mit 1:0. „Wir müssen uns reifer präsentieren und brauchen klare Lösungen gegen die Art und Weise, wie Bochum spielt.“ Er beschreibt den VfL Bochum als eine „Mannschaft mit absoluten Nehmerqualitäten.“

Augsburg hat sich mit dem 1:0-Sieg gegen den 1. FC Union Berlin ein Polster von sechs Punkten verschafft. Gelingt am Wochenende der erste Auswärtssieg im Jahr 2023, wäre der Klassenerhalt bereits rechnerisch möglich – falls Schalke in München verliert oder Stuttgart zuhause gegen Leverkusen nicht gewinnt. „Wenn wir es schaffen, in Bochum Punkte zu holen, dann sieht es gut aus“, sagte Maaßen. „Wir müssen den Kampf annehmen und dürfen uns nicht von anderen Dingen beeinflussen lassen.“

Gegen den VfL Bochum gibt es Änderungen beim FC Augsburg

Personell wird es im Augsburger Team Änderungen im Vergleich zum Union-Spiel geben. Maaßen muss auf den gesperrten Arne Engels sowie auf Ruben Vargas verzichten, der wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk ausfällt. Auch Torwart Rafał Gikiewicz und Iago trainieren nach wie vor individuell.

Wer die beiden freiwerdenden Plätze einnehmen wird, lässt Maaßen noch offen. Neben Niklas Dorsch und Mergim Berisha, die in der Vorwoche als Joker ins Spiel kamen, sei auch eine Systemumstellung möglich, sagte er. Zuletzt spielten die Augsburger mit einer Dreierkette.

Maaßen: „Wichtig ist, dass die Jungs, die auf dem Platz stehen, vollkommen fit sind. Das wird sicherlich ein wichtiger Parameter bei der Auswahl der ersten Elf sein.“

