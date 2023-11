[12:18] Ritter, Ralf Alle Hier für Youtube und Kaltura Anne Castroper - der VfL-Talk: Wie der VfL Bochum Köln überraschen kann Der VfL Bochum hat den ersten Saisonsieg geholt, am Samstag steigt im Ruhrstadion das nächste Kellerduell gegen Schlusslicht 1. FC Köln. Ist das 2:1 des VfL in Darmstadt schon ein Befreiungsschlag? Darüber diskutiert Moderatorin Annalena Fedtke von Radio Bochum mit dem VfL-Reporter der WAZ, Ralf Ritter, und Köln-Experte Christian Brausch vom Reviersport in der neuen Folge des VfL-Talks "Anne Castroper" von WAZ und Radio Bochum. Dabei geht es auch darum, wie und mit wem der VfL die Gäste zur Eröffnung der Karnevalssaison überraschen kann.

Bochum Der VfL Bochum muss gegen den 1. FC Köln unter Umständen auf Kapitän Anthony Losilla verzichten. Thomas Letsch gibt ein Update.

Bislang konnte Thomas Letsch personell nahezu aus dem Vollen schöpfen, doch vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstagabend (18.30 Uhr) drohen dem Trainer des VfL Bochum zwei Ausfälle von zuletzt wichtigen Spielern. Im Abschlusstraining am Freitag fehlte ausgerechnet Dauerbrenner und Kapitän Anthony Losilla, zudem musste Danilo Soares die Einheit vorzeitig abbrechen.

Zumindest bei Losilla ist Letsch aber zuversichtlich. Der Franzose, der beim Sieg gegen Darmstadt 98 am vergangenen Freitag an beiden Treffern maßgeblich beteiligt war, sei etwas verschnupft. Wie der eine oder andere Spieler im Kader auch. „Es ist eine Jahreszeit, in der der Erkältungsteufel wütet“, sagte der 55-Jährige. Aber Letsch ist „optimisch, dass er zur Verfügung steht“. Anders scheint die Lage bei Soares zu sein, der im Training einen Schuss abblockte und sich dabei den Fuß und das Knie verdrehte. „Wir müssen gucken, ob es ein größeres Problem ist“, sagte der Trainer.

Letsch erwartet „intensiven Fußballabend“ gegen 1. FC Köln

Doch Letsch ist sich sicher, dass egal wer am Samstag auf dem Platz steht, „voll dagegen halten wird“. Schließlich kommt mit dem 1. FC Köln eine intensiv spielende Mannschaft, die ihren Gegnern körperlich oft eine Menge abverlangt. „Es wird ein Kampf werden, bei dem sich keinen einen Meter schenkt“, sagte Letsch auf der Pressekonferenz am Freitagmittag. „Es wird ein intensiver Fußballabend.“

Offen ließ Letsch allerdings, wer am Ende am Samstag auflaufen wird. Vor allem in der Offensive bieten sich dem Trainer des VfL Bochum eine Menge Optionen, da auch Christian Antwi-Adjei wieder fit ist. Zudem hob er bereits unter der Woche hervor, welch gute Trainingsleistungen Lukas Daschner seit Wochen abliefert. Auch Moritz Kwarteng, der beim Sieg in Darmstadt eine gute halbe Stunde auf dem Platz stand, dürfte eine Option sein - wenngleich Letsch ihn wohl zunächst als Ergänzungsspieler einplanen dürfte.

