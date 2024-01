Bochum Der VfL hat den Vertrag mit Anthony Losilla verlängert. Mit einer kreativen Bekanntmachung informiert der Verein seine Fans. So reagieren sie.

Es ist auf den Tag genau ein Jahr her, da hat der VfL Bochum den Vertrag mit Anthony Losilla zuletzt verlängert. So auch am 18. Januar 2024, als der Bundesligist die erneute Vertragsverlängerung des Mittelfeldspielers um ein Jahr bekanntgab. Die Fans auf Instagram sind begeistert – auch weil der VfL eine besondere Art der Bekanntmachung wählt.

VfL Bochum: Fans freuen sich über Losilla-Verlängerung

Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht der Verein ein Video. Zu sehen ist ein älterer Mann mit langem Bart, grauen Haaren, einer Brille und einer Schiebermütze. Er sitzt auf einer Parkbank, neben ihm ein Camembert, Weintrauben und eine Flasche Wein. Der Mann liest Zeitung, löst Rätsel, fotografiert Vögel und hat eine Pfeife im Mund. „Ganz gut, aber ich bin noch nicht so weit“, sagt er in seinen Bart und zieht ihn ab. Es ist Anthony Losilla. Dann wird der Hashtag TOTO2025 eingeblendet. Damit ist die Vertragsverlängerung mit Losilla, der seit 2014 für VfL spielt, offiziell.

Die Fans bringen ihre Begeisterung in den Kommentaren zum Ausdruck. Nicht nur über die erneute Vertragsverlängerung des VfL-Kapitäns, sondern auch über die kreative Bekanntmachung. „Der Mann hat sowas von ne Säule am Stadion verdient, ach wat sach ich, der Mann hat ´ne Statue verdient“, kommentiert ein Nutzer das Video des VfL. Dem stimmen einige andere Nutzerinnen und Nutzer zu.

VfL Bochum verlängert mit Losilla: (Ex-)Mitspieler freuen sich für Franzosen

Auch Losillas Mitspieler sowie ehemalige Teamkollegen kommentieren das 52-sekündige Video auf der Instagram-Seite des Vereins. Unter anderem freuen sich Cristian Gamboa, Goncalo Paciencia und Maximilian Wittek über die Vertragsverlängerung in den Kommentaren. „Top hermano“, schreibt beispielsweise Cristian Gamboa. Simon Zoller, mit dem Losilla vier Jahre lang zusammen beim VfL Bochum spielte und der inzwischen beim Zweitligisten FC St. Pauli unter Vertrag steht, kommentierte ein rotes Herz.

Rund 84.000-mal wurde das Video innerhalb eines Tages aufgerufen. Immer mehr Fans bringen ihre Begeisterung zum Ausdruck. „Für Spieler wie Toto gehe ich alle zwei Wochen so gerne ins Stadion“, schreibt ein weiterer Nutzer. Ein weiterer nennt dies die beste Meldung des Tages. Auch die Arbeit der Medienabteilung wird gelobt: „Medienabteilung wieder einfach Weltklasse. Genau wie Toto.“

