Losilla fehlt dem VfL Bochum auch gegen den FC Schalke 04

Bochum. Anthony Losilla wird dem VfL Bochum zwei Spiele fehlen. Das DFB-Sportgericht verhängte die Mindeststrafe. Er fehlt gegen Bremen und Schalke.

Das war zu erwarten. Das DFB-Sportgericht hat die Mindeststrafe ausgesprochen. Es hat Anthony Losilla, Kapitän des VfL Bochum, wegen einer Roten Karte wegen „rohen Spiels“ für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt. Losilla war in der 64. Minute in der Partie gegen den SC Freiburg nach einem Foul an Gegenspieler Nicolas Höfler von Schiedsrichter Felix Zwayer des Feldes verwiesen worden.

Der VfL Bochum hat dem Urteil zugestimmt. Losilla wird den Bochumern damit beim Auswärtsspiel bei Werder Bremen am kommenden Samstag, 25. Februar, sowie im darauffolgenden Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am 4. März fehlen.

VfL Bochum: Durchwachsene Bilanz ohne Losilla

Seit 2014 ist Losilla Spieler des VfL Bochum. Von 238 möglichen Spielen in 2. und 1. Liga hat er 15 verpasst, zehn davon wegen einer Sperre.

Ohne Losilla haben die Bochumer von den 15 Spielen sieben verloren, vier gewonnen, vier Mal gab es ein Unentschieden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum