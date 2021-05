Aufstieg VfL Bochum vor Aufstieg – So will die Mannschaft auflaufen

Bochum. Der VfL steht vor dem Aufstieg in die Bundesliga und ganz Bochum fiebert mit. Wir berichten im Liveticker aus der Stadt und vom Stadion.

Elf lange Jahre in der zweiten Liga könnten am Sonntag zu Ende gehen: Der VfL Bochum steht im Heimspiel gegen den SV Sandhausen vor der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga – ein Punkt würde den Bochumern am letzten Spieltag reichen, um den Traum vom Aufstieg perfekt zu machen.

+++ Vorschauen, Spielberichte, Analysen – wir berichten täglich zum VfL. Mit dem VfL-Newsletter der WAZ bekommen Sie das Aktuellste direkt in Ihr Mailpostfach. Hier kostenlos anmelden! +++

Das Spiel im Bochumer Ruhrstadion findet aufgrund der Corona-Maßnahmen vor leeren Rängen statt. Aber es wird mit einem großen Fan-Aufkommen gerechnet. Bereits am Wochenende zuvor hatten trotz Corona-Regeln und Appellen, zu Hause zu bleiben, nach Angaben der Polizei 5000 VfL-Anhänger die Abfahrt des VfL-Mannschaftsbusses nach Nürnberg mit Party-Stimmung, Bengalos und Anfeuer-Rufen begleitet. Die Polizei hatte sich vom Andrang „überrascht“ gezeigt: „Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir uns deutlich besser aufgestellt.“

Lesen Sie hier:Vfl Bochum: Appell von Stadt und Polizei war furchtbar naiv

VfL Bochum spielt um den Aufstieg - was ist los in der Stadt?

14.53 Uhr: Die Aufstellung ist da – Thomas Reis setzt auf Milos Pantovic und Erhan Masovic. Masovic hat in diesem Jahr erst elf Zweitliga-Minuten gespielt, er ersetzt den gelbgesperrten Robert Tesche bzw. den verletzten Thomas Eisfeld. Diese Elf soll für Bochum den letzten Schritt zum Aufstieg gehen: Drewes, Soares, Leitsch, Bella Kotchap, Bockhorn, Losilla, Masovic, Pantovic, Holtmann, Zulj, Zoller.

14.38 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie muss der VfL Bochum auch bei diesem entscheidenden Spiel vor leeren Rängen auflaufen. Die Bochumer machen das Beste draus - und feuern ihre Jungs vom Sofa an.

So sieht ein Bochumer Wohnzimmer zum entscheidenden Spieltag aus! Foto: WAZ

14.09 Uhr: Gegen 14 Uhr ist der Bus mit den Fußballern des VfL am Stadion angekommen. Einige wenige Fans hatten sich bereits am Stadion versammelt und bejubelten die Ankunft am Stadion.

VfL kann Aufstieg klar machen – ein Punkt würde reichen

Zur sportlichen Ausgangslage: Natürlich hätten die Bochumer schon am vergangenen Spieltag in Nürnberg gerne alles klar gemacht – dazu kam es nicht, sie holten beim 1:1 am Ende aber letztlich einen ganz wichtigen Punkt. So reicht gegen SV Sandhausen schon ein Punkt, um alles klar zu machen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum