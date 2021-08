Live! Wuppertaler SV - VfL Bochum: West-Duell im DFB-Pokal

Wuppertal. West-Duell in der ersten Runde des DFB-Pokals: Regionalligist Wuppertaler SV empfängt Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum. Unser Live-Ticker.

Bundesligaaufsteiger VfL Bochum kann im ersten Pflichtspiel der Saison mit dem in dieser Woche verpflichteten Elvis Rexhbecaj planen. „Ich bin fit und bereit für jedes Spiel“, sagte der vom VfL Wolfsburg ausgeliehene Mittelfeldspieler, der am Samstag im DFB-Pokal beim Regionalligisten Wuppertaler SV (15.30 Uhr/Sky) seinen Einstand für den Revierclub feiern dürfte. Für Trainer Thomas Reis gibt es keinen Grund auf den 23-Jährigen, der zuletzt an den 1. FC Köln verliehen war, zu verzichten. „Er hat in Wolfsburg die komplette Vorbereitung gemacht“, sagte der VfL-Coach.

Anders ist die Situation bei dem von der TSG Hoffenheim ausgeliehenen Konstantinos Stafylidis, der wenig Spielpraxis und viel Verletzungspech hatte und möglicherweise noch die eine oder andere Trainingseinheit benötigt. Auch Olympia-Teilnehmer Eduard Löwen ist nach seiner Rückkehr aus Japan wohl noch keine Option. „Das sieht für Samstag nicht so gut aus“, sagte Reis.

Hier geht es zu unserem Live-Ticker:

