LIVE! Kapitän Losilla trifft - Bochum gleicht verdient aus

Bochum. Bochums Trainer Thomas Reis vertraut seiner Erfolgself aus der vergangenen Woche. Gegen den KSC soll der nächste Sieg her. Der Live-Ticker.

Sonne, blauer Himmel, Heimspiel in Bochum: Der VfL empfängt an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) den Karlsruher SC und will den Tabellenplatz zwei in der Zweiten Liga verteidigen. Trainer Thomas Reis setzt auf dieselbe Startelf wie beim 3:2-Auswärtssieg gegen den FC St. Pauli.

In der Offensive stürmt wieder das torgefährliche Duo Simon Zoller/Robert Zulj. Beide sorgten unter der Woche am Millerntor für den Sieg. Durch den Doppelpack erhöhte Zoller sein Torkonto auf zehn Liga-Treffer. „Zolli hat gerade einen Lauf“, sagt Reis. Stürmer Silvere Ganvoula, an dem angeblich chinesische Klubs Interesse haben, bleibt momentan nur der Bankplatz. „Für Silvere ist es natürlich nicht einfach. Aber er verhält sich tadellos. Er wird auch wieder seine Einsatzzeiten bekommen", sagt Reis.

Auf der Bank nimmt nach langer Verletzung wieder Stürmer Soma Novothny Platz. Der 26-Jährige stand seit der Winterpause nicht mehr im Kader.

Der VfL Bochum ist derzeit voller Selbstvertrauen. Der Zweitligist hat seit sieben Pflichtspielen nicht verloren. Im Karlsruher SC gastiert allerdings eine Mannschaft, die ebenfalls im Aufwind ist. Das Team von Trainer Christian Eichner hat in diesem Jahr noch kein Spiel verloren, liet aktuell sieben Punkte hinter dem VfL. „Ich glaube, wir fangen an uns zu belohnen. Wir haben sehr hart dafür gearbeitet. Und oft braucht es im Fußball ja auch das Quäntchen Glück. Das hat uns in einigen Spielen gefehlt“, sagte Innenverteidiger Robin Bormuth im Gespräch mit dieser Redaktion. Der 25-jährige Ex-Fortune kehrt nach abgesessener Gelb-Sperre zurück in die Startelf.

Bormuth zählt den VfL zu den Aufstiegskandidaten der Liga. Er rechnet mit einer schweren Aufgabe im Ruhrstadion: „Bochum steht zu Recht oben. Da sind schon einige Mannschaften unter die Räder gekommen. Wenn ich an Düsseldorf denke. Wir wissen, was uns erwartet und werden alles reinwerfen.“

Hier geht's zum Live-Ticker: