0:4 - VfL Bochum geht in Leverkusen unter

Leverkusen. Der VfL Bochum überwintert auf dem 14. Tabellenplatz - beim Spitzenreiter Bayer Leverkusen gab es nichts zu holen, der VfL verlor 0:4.

Eine halbe Stunde hielt der VfL Bochum im letzten Bundesligaspiel des Jahres 2023 bei Bayer Leverkusen mit, dann brachen alle Dämme. Die Bochumer verloren mit 0:4 (0:3), das Leverkusener Team ist nun alleiniger Bundesliga-Rekordhalter. Noch nie war bisher ein Team in den 25 ersten Pflichtspielen einer Spielzeit ohne Niederlage geblieben. Die Bochumer überwintern auf dem 14. Platz, mit sechs Punkten Vorsprung vor einem Relegationsplatz.

Patrik Schick gelingt gegen den VfL Bochum ein Hattrick

Leverkusens Trainer Xabi Alonso hat nicht nur ein Team geformt, das schönen und erfolgreichen Fußball spielt. Das Spiel gegen Bochum zeigte dazu, dass der Leverkusener Kader auch in der Breite bestens aufgestellt ist. Nach dem 3:0-Erfolg gegen Stuttgart hatte Alonso auf vier Positionen gewechselt. Statt Odilon Kossounou, Edmond Tapsoba, Victor Boniface sowie Exequiel Palacios begannen Josip Stanisic, Piero Hincapie, Robert Andrich und Patrick Schick. Alonso verzichtete damit erstmals 2023/24 in einem Bundesliga-Spiel auf Boniface in der Startelf. Der Nigerianer, der wie Kossounou und Tapsoba nach der Winterpause am Afrika-Cup teilnehmen wird, hatte bislang nur im Pokal in Sandhausen sowie bei den beiden Europa-League-Gruppenspielen gegen Molde eine Pause erhalten.

Bochums Torwart Manuel Riemann berührt Leverkusens Stürmer Patrik Schick - Elfmeter. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

Bochums Trainer Thomas Letsch hatte auf Überraschungen bei der Aufstellung verzichtet. Gegen den Spitzenreiter kam es zu den erwarteten zwei Änderungen in der Startelf im Vergleich zum Sieg gegen Union Berlin. Die erste Änderung gab es in der Viererkette vor Torwart Manuel Riemann. Statt wie zuletzt Tim Oermann spielte Erhan Masovic wieder in der Innenverteidigung an der Seite von Keven Schlotterbeck. Auf den Außenpositionen verteidigten wieder Bernardo und Cristian Gamboa. Die zweite Änderung: Für den gesperrten Kevin Stöger kam Matus Bero ins Team. Dazu spielen dort wie erwartet Anthony Losilla und Patrick Osterhage. Den Angriff bilden wie zuletzt Christopher Antwi-Adjei, Takuma Asano und Goncalo Paciencia.

Von Beginn war klar, dass die Bochumer gegen Leverkusen mit dem Feuer spielen würden. Sie suchten den Weg nach vorne, verteidigten hoch, zeigten eine ansprechende Leistung beim großen Favoriten. Das ging knapp eine halbe Stunde gut. Dann erreichte ein Steilpass den durchstartenden Schick, der legte sich den Ball an Riemann vorbeilegte, aber zu Fall kam. Schiedsrichter Daniel Schlager entschied trotz großer Bochumer Proteste auf Elfmeter, eine harte Entscheidung, die auch der Videoassistent nicht korrigierte. Schick verwandelte selbst zum 1:0. Zwei Minuten später zeigte der Tscheche erneut, dass er während des Afrika-Cups ein sehr guter Boniface-Ersatz sein dürfte: Wieder ging er in die Tiefe, diesmal bezwang er Riemann direkt. Dieser Doppelschlag war schon zu einem frühen Zeitpunkt des Spiels die Entscheidung.

Denn bis zur Pause hätten die Leverkusener auf 4:0, 5:0 oder sogar 6:0 erhöhen können, so viele Chancen hatten sie in der Schlussphase der ersten Hälfte. Die Bochumer hatten Glück, dass Schick nur eine weitere nutzte. Mit dem 3:0 und seinem dritten Tor machte er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Hattrick klar.

VfL-Trainer Thomas Letsch stellt in der Pause um

Mit Beginn des zweiten Abschnitts stellte Bochums Trainer Letsch auf auf eine Dreierkette in der Abwehr um. Für Asano kam Danilo Soares. An den Kräfteverhältnissen änderte das nichts mehr. Zumal Alonso Boniface für Schick bringen konnte. Der Torjäger traf wenige Sekunden nach seiner Einwechslung zum 4:0 (69.) - nachdem kurz zuvor ein Leverkusener Treffer durch Robert Andrich wegen einer Abseitsposition aberkannt worden war.

Erst in der Schlussphase schaltete Leverkusen einige Gänge zurück. Und so hatte sich die vielleicht spannendste Szene des Abends in der Halbzeit auf der Tribüne abgespielt. Ein Leverkusener Fan machte seiner Freundin einen Heiratsantrag. Eine Millisekunde kam Spannung auf, dann hatte sie schon Ja gesagt. Bei Bayer Leverkusen klappt dieser Tage alles.

Bayer Leverkusen gegen den VfL Bochum im Live-Ticker zum Nachlesen:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum