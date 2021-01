Live! VfL Bochum will das nächste Ausrufezeichen setzen

Regensburg. Nach dem perfekten Start ins neue Jahr muss der VfL Bochum bei Jahn Regensburg antreten. Verfolgen Sie das Spiel im Live-Ticker!

Zweimal in Folge hat der VfL Bochum in der 2. Liga auswärts verloren, in Kiel und in Hannover. Sogar drei Mal in Serie ging der Zweitligist gegen den SSV Jahn Regensburg als Verlierer vom Platz, und fünf Mal in Folge konnte er gegen den Jahn nicht gewinnen. Kleinere und größere Serien, die der derzeit vor Selbstvertrauen strotzende Tabellenvierte der 2. Liga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) einreißen will.

Rechtsverteidiger Cristian Gamboa, der „Riesenmentalitätsspieler“ (Reis), ist gesperrt. Für ihn gibt Neuzugang Herbert Bockhorn sein Startelf-Debüt. Fünf Mal wurde er eingewechselt nach langer Verletzungspause in der Vorsaison und zu Saisonbeginn, oft offensiv. Zuletzt bereitete der 25-Jährige mit einer starken Aktion den 2:1-Siegtreffer gegen Darmstadt vor. „Offensiv hat er seine Qualitäten bereits gezeigt. Ich bin mir sicher, dass er jetzt auch defensiv seinen Mann stehen wird“, sagt Reis. Denn mittlerweile sei Bockhorn „voll im Saft“.