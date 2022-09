Live! VfL Bochum stellt neuen Trainer Thomas Letsch vor

Bochum. Der VfL Bochum hat einen neuen Trainer. Thomas Letsch soll den Revierklub vor dem Abstieg bewahren. Heute stellt er sich vor. Der Live-Ticker.

Thomas Letsch wird neuer Trainer beim Bundesliga-Letzten VfL Bochum. Der 54-Jährige soll den Ruhrpott-Klub aus den Abstiegsrängen führen. Das gab der VfL schon in der vergangenen Woche bekannt. An diesem Montag tritt der Nachfolger von Trainer Thomas Reis seinen neuen Job an. Ab 12.15 Uhr wird Letsch im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.

Als Gesprächspartner für die Medienvertreter werden zudem der Vorstandsvorsitzende des VfL Bochum, Hans-Peter Villis, sowie Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian zugeschaltet sein. Wir berichten ab 12 Uhr live aus Bochum. Alles zur PK gibt es hier in unserem Live-Ticker.

VfL Bochum: Die Vorstellung von Thomas Letsch im Live-Ticker

Um 15 Uhr steht dann das erste Training an, es ist öffentlich. Ob die weiteren Einheiten in dieser Woche öffentlich sein werden, hat der Verein noch nicht kommuniziert. Das wird er auch erst nach Absprache mit Letsch tun.

