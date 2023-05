Live! VfL Bochum gegen Augsburg mit vier Startelf-Änderungen

Bochum. Drei Spieltage vor Saisonende steht der VfL Bochum wieder auf einem Abstiegsplatz. Gegen den FC Augsburg müssen Punkte her. Der Live-Ticker.

In Bochum dürften die Verantwortlichen am Freitagabend durchgeatmet haben. Durch den 5:2-Sieg des 1. FC Köln gegen Schlusslicht Hertha BSC konnten die Berliner keinen zusätzlichen Druck auf die Mannschaft des VfL Bochum ausüben. Hertha bleibt weiterhin mindestens drei Punkte hinter dem Team von Thomas Letsch. Dennoch benötigen die Bochumer heute (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg endlich wieder Zählbares im Abstiegskampf.

Die Bochumer sind derzeit Tabellen-17., punktgleich mit dem VfB Stuttgart auf dem Relegationsrang. Die Schwaben spielen erst am Sonntag gegen Bayer Leverkusen. Schalke, als Tabellen-15. gegenwärtig direkt gerettet, tritt parallel zu den Bochumern beim FC Bayern München an.

Letsch hat eine Woche nach dem 0:2 bei Borussia Mönchengladbach vier Wechsel in seiner Startelf vorgenommen. Auf den Außenverteidiger-Positionen beginnen Saidy Janko und Dominique Heintz statt Cristian Gamboa und Danilo Soares, die beide im Borussia-Park nach schwacher Leistung zur Pause ausgewechselt wurden.

Konstantinos Stafylidis, der in Gladbach zur zweiten Hälfte in die Partie kam, agiert diesmal im defensiven Mittelfeld. Philipp Förster ist zurück in der Startelf, obwohl er noch Schmerzen im linken Fuß verspürt. Keven Schlotterbeck und Simon Zoller sitzen dafür zunächst auf der Bank. Kevin Stöger, der vor einer Woche noch erkrankt fehlte, steht wieder im Kader.

Die Startaufstellungen:

Bochum: Riemann - Janko, Ordets, Masovic, Heintz - Losilla, Stafylidis - Asano, Förster, Antwi-Adjei - Hofmann

Augsburg: Koubek - Bauer, Gouweleeuw, Uduokhai - Maier, Dorsch, Rexhbecaj, Pedersen - Berisha, Demirovic - Beljo

