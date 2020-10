LIVE! VfL Bochum startet mit zwei Neuzugängen gegen Aue

Bochum. Fußball-Zweitligist VfL Bochum peilt gegen Erzgebirge Aue den ersten Heimsieg ein. Fehlen werden dabei erneut die Fans. Das Spiel im Live-Ticker.

Thomas Reis, Trainer des Fußball-Zweitligisten VfL Bochum, hat auf die 1:2-Pleite gegen Eintracht Braunschweig reagiert und seine Aufstellung kräftig durchgewirbelt. Die Neuzugänge Raman Chibsah und Soma Novothny geben an diesem Sonntag gegen den FC Erzgebirge Aue ihr Startelfdebüt. Wegen des hohen Inzidenzwertes in Bochum sind für das Zweitliga-Spiel maximal 300 Zuschauer zugelassen.

Mittelfeldspieler Chibsah (27) kam im Gegensatz zu Stürmer Novothny (26) in der zweiten Liga bislang noch nicht zum Einsatz. Nun ist der 27-jährige Routinier aus Ghana von Beginn an dabei. Silvere Ganvoula, Danny Blum, Robert Tesche und Robert Zulj sitzen zunächst auf der Bank. Auch Linksaußen Gerrit Holtmann, zu Beginn der Saison immer gesetzt, muss wie in Braunschweig erstmal zusehen.

Bochum-Gegner mit Rückschlägen

„Manchmal ist es so, dass neue Reize gesetzt werden müssen“, hatte Reis am Freitag vor dem Spiel gesagt. „Wir werden mit Sicherheit die eine oder andere Veränderung vornehmen.“ Gleich gefordert sind diesmal auch der Mittelfeldspieler Thomas Eisfeld und Offensivspieler Milos Pantovic.

Gegner Aue musste zuletzt ebenfalls einen Rückschlag verkraften. Unter der Woche kassierte das Team von Trainer Dirk Schuster eine 0:3-Pleite gegen den Hamburger SV. Gegenwärtig hält Aue mit zwei Siegen und einem Unentschieden den fünften Tabellenplatz.

VfL-Trainer Reis fordert nach der ersten Saisonniederlage eine bessere Chancenauswertung. „Mentalität ist ein großes Wort“, sagte der 47-Jährige. „Es liegt an der Effektivität. Wir können die entscheidenden Bälle nicht nutzen.“ (lo)

