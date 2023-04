Live! 0:1! VfL Bochum liegt gegen VfL Wolfsburg schon zurück

Simon Zoller kehrt beim VfL Bochum in die Startelf zurück.

Bochum. Im Abstiegskampf geht es für den VfL Bochum um wichtige Punkte gegen den VfL Wolfsburg. Sebastian Schindzielorz kehrt zurück. Der Live-Ticker.

Nach dem 1:1 des VfB Stuttgart in Augsburg hat der VfL Bochum die große Chance, den Vorsprung mit einem Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg auf die Schwaben auf fünf Punkte auszubauen. VfL-Trainer Thomas Letsch nimmt nach dem 1:1 bei Union Berlin zwei Änderungen in der Startelf vor – mit einer Überraschung: Simon Zoller darf erstmals nach seiner Verletzungspause wieder von Beginn an ran. Er stürmt über außen, Takuma Asano sitzt auf der Bank.

Zudem kehrt natürlich Kapitän Anthony Losilla nach seiner Sperre zurück. Er bildet mit Patrick Osterhage und Kevin Stöger das Zentrum.

In die Viererkette vor Torwart Manuel Riemann kehrt Erhan Masovic zurück, zuletzt der Losilla-Ersatz auf der Sechs, er verteidigt innen mit Ivan Ordets. Rechts bleibt Jordi Osei-Tutu erste Wahl, links Danilo Soares.

Auf dem zweiten Flügel stürmt wie gehabt Christopher Antwi-Adjei, Stoßstürmer bleibt Philipp Hofmann.

Die Alternativen auf der Bank neben Torwart Esser: Lampropoulos, Heintz, Gamboa, Stafylidis, Holtmann, Kunde, Broschinksi und Asano. Nicht ins Aufgebot schafften es der verletzte Schlotterbeck sowie Goralski, Ganvoula und überraschend auch Förster, der beste Scorer des VfL (acht Vorlagen, zwei Tore). Er hat sich verletzt.

