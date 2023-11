Live! VfL Bochum im Schnee in Heidenheim gefordert

Thomas Letsch reist in Heidenheim auch in die eigene Vergangenheit

Heidenheim Der VfL Bochum spielt beim 1. FC Heidenheim gegen den nächsten direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Der Live-Ticker zum Spiel.

Für Thomas Letsch ist das Auswärtsspiel des VfL Bochum an diesem Sonntagnachmittag beim 1. FC Heidenheim auch eine Reise in die Vergangenheit. „Ich kenne den Verein aus Zeiten, als er noch in der Verbandsliga gespielt hat“, sagte er über den kommenden Gegner. Damals war Letsch, 55, noch als Co-Trainer beim SSV Ulm aktiv. Sein Gegenüber Frank Schmidt, der inzwischen der dienstälteste Trainer im deutschen Profifußball ist, stand da schon an der Seitenlinie der Heidenheimer.

1. FC Heidenheim - VfL Bochum: Das Spiel im Live-Ticker

Hier geht es zum Live-Ticker.

Bis auf die Personalie auf der Trainerposition hat sich auf der Ostalb seitdem eine Menge verändert – der Klub spielt inzwischen in der Bundesliga und dort anders als von einigen Experten erwartet, eine beachtliche Hinrunde. Ein Umstand, der Letsch hingegen wenig überrascht. Er hatte schon zu Saisonbeginn stets betont, dass Heidenheim eine gute Rolle einnehmen werde. „Dort ist viel Wille und Energie vorhanden“, sagte Letsch.

VfL Bochum hat sich stabilisiert

Und genau davor muss der VfL Bochum im vierten Duell nacheinander gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt gewarnt sein. „Ich erwarte einen Gegner, der von Beginn an Gas gibt. Sie wollen die Punkte behalten, werden intensiv spielen. In den Umschaltsituationen hat Heidenheim richtig Qualität“, weiß Letsch.

Seine Bochumer haben sich allerdings in den vergangenen Wochen ebenfalls stabilisiert. Fünf Punkte aus den vergangenen drei Spielen sind zwar nicht das, was man sich gegen Mainz 05, Darmstadt 98 und den 1. FC Köln vorgestellt hatte. Die Leistungen aber vor allem in den beiden Heimspielen waren durchaus ansprechend. „Wir fahren nach Heidenheim und wollen da drei Punkte holen“, gibt sich VfL-Mittelfeldakteur Patrick Osterhage deshalb optimistisch. Der 23-Jährige, der gegen den 1. FC Köln Kapitän Anthony Losilla (37) stark vertrat, hofft auf einen erneuten Startelf-Einsatz, da es in Heidenheim auch auf Intensität und läuferische Qualitäten ankommen dürfte. Dinge, die er gut mit ins Spiel bringen kann.

VfL Bochum schießt zu wenige Tore

Um den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt zu schlagen, muss der VfL Bochum aber auch offensive Akzente setzen. Das gelang zwar zuletzt gut, doch Tore sind und bleiben Mangelware. Gerade einmal elf Tore erzielten die Bochumer, bester Torschütze ist der Japaner Takuma Asano (29). Vor allem von den Mittelstürmern kommt zu wenig. In Heidenheim könnte Philipp Hofmann wieder in der Startelf stehen, da er aufgrund seiner Körperlichkeit ein Element ins Spiel bringt, das gegen die robusten Heidenheimer durchaus gefragt sein dürfte. Und im Testspiel gegen De Graafschap in der Länderspielpause hat der 30-Jährige sich durch sein Tor endlich Selbstvertrauen holen können.

Das wird in Heidenheim nötig sein, damit die Reise für Letsch nicht zum Déjà-vu wird. Denn auf der Ostalb ist er aus Ulmer Zeiten nicht gerade als Punktesammler bekannt.

