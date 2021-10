LIVE! VfL Bochum im Abstiegskrimi bei Greuther Fürth

Drei Punkte will Thomas Reis mit dem VfL Bochum gegen Greuther Fürth holen.

Fürth. Der VfL Bochum muss beim Tabellenletzten Greuther Fürth bestehen. Es knistert im Keller. Verfolgen Sie die Partie in unserem Live-Ticker.

Es knistert in Fürth. Es ist das Kellerduell des Spieltages und der bisherigen Saison. Der Tabellenletzte der Bundesliga Greuther Fürth erwartet den Vorletzten VfL Bochum. Der spielt in Fürth nur fast mit der erwarteten Formation. Im Vergleich zum Spiel bei Leipzig war ohnehin klar, dass Trainer Thomas Reis zweimal wechseln. Überraschungen gibt es dazu in der Abwehr und im Angriff

Herbert Bockhorn hatte sich im Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen verletzt, für ihn rückt Cristian Gamboa in die Startformation. Da Robert Tesche muskuläre Probleme hat, fängt für ihn Eduard Löwen gegen Fürth an.

In der Abwehr kehrt Vasilios Lampropoulos für Armel Bella-Kotchap in die Viererkette zurück und verteidigt neben Erhan Masovic. Den Angriff bilden Gerrit Holtmann, Sebastian Polter und durchaus überraschend Milos Pantovic.

Im Mittelfeld spielen neben Löwen wie erwartet Anthony Losilla und Elvis Rexhbecaj. Die Viererkette ergänzt Danilo Soares.

