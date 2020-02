Live! Offener Schlagabtausch zwischen Bochum und Stuttgart

Bochum. Der VfL Bochum trifft am Montagabend in der 2. Bundesliga auf den VfB Stuttgart. Trainer Reis hat zwei Änderungen vorgenommen. Der Live-Ticker.

Gegen den Tabellendritten aus Stuttgart will sich der VfL Bochum weiter von der Abstiegszone absetzen. Trainer Thomas Reis hat seine Mannschaft nach dem 1:0-Erfolg in Wehen Wiesbaden auf zwei Positionen verändert. Vitaly Janelt hat seinen Platz in der ersten Elf verloren. Für ihn beginnt Robert Tesche.

Im Offensivbereich vertraut VfL-Trainer Reis gegen Stuttgart Danny Blum. Der ehemalige Frankfurter erhält den Vorzug gegenüber Winter-Neuzugang Robert Zulj, der in Wiesbaden ein durchwachsenes Startelf-Debüt feierte.

So wollen beide Teams spielen:

Bochum: 1 Riemann - 2 Gamboa, 5 Decarli, 29 Leitsch, 3 Soares - 8 Losilla, 23 Tesche - 9 Zoller, 14 Weilandt, 17 Blum - 35 Ganvoula. - Trainer: Reis

Stuttgart: 1 Kobel - 16 Karazor, 5 Phillips, 3 Endo - 8 Castro, 23 Mangala - 14 Wamangituka, 10 Didavi, 30 Massimo, 15 Stenzel - 27 Gomez. - Trainer: Matarazzo

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)

Zuschauer: 19.500

Hier geht es zu unserem Live-Ticker: