Live! Blum bringt VfL in Führung - Riemann pariert Elfmeter

Flutlichtspiel an der Castroper Straße – und das Zuschauer-Comeback: An diesem Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) will der VfL Bochum die drei Punkte aus der vergangenen Woche veredeln: Gegen die schwankende Eintracht Frankfurt peilt der Bundesliga-Aufsteiger den nächsten Sieg an – und kann dabei auf große Unterstützung zählen: Die Bochumer rechnen mit 20.000 Zuschauern. Alle Dauerkarteninhaber können ins Stadion zurückkehren.

Der VfL Bochum will den positiven Schwung aus dem 1:0-Sieg gegen Greuther Fürth mitnehmen: „Natürlich wollen wir den Sieg vergolden, aber es wird eine sehr schwere Aufgabe“, sagte Trainer Thomas Reis. Dafür setzt der 48-Jährige auf den wieder fitten Danny Blum. Der 30-Jährige hatte schon gegen Fürth seinen Anteil am ersten Auswärtssieg der Saison. Nun kehrt der Offensivspieler gegen seinen Ex-Klub in die Startelf zurück. Auch der japanische Offensivspieler Takuma Asano ist von Beginn an dabei. Gerrit Holtmann und Milos Pantovic bleiben zunächst auf der Bank.

In der Innenverteidigung setzt Reis erneut auf das Duo Vasilios Lampropoulos und Erhan Masovic. Der 19-jährige Armel Bella-Kotchap muss wieder den Anpfiff von der Bank verfolgen. Auf den Außenverteidiger-Positionen beginnen Danilo Soares und Cristian Gamboa, der an diesem Sonntag seinen 32. Geburtstag feiert.

Mit dem Eintracht-Spiel startet für den VfL Bochum eine intensive Zeit. Am Mittwoch geht es direkt im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg weiter, kommenden Sonntag gastiert der VfL bei Borussia Mönchengladbach. Schon am Montag lädt der VfL zur virtuellen Mitgliederversammlung ein.

VfL Bochum: Trainer Reis will von Favoritenrolle nichts wissen

Nicht nur sportlich zeigt der Trend beim VfL Bochum nach oben. Auch finanziell verzeichnet der Revierklub eine positive Entwicklung. Wie diese Redaktion erfuhr, sind die Verluste für die vergangene Geisterspiel-Saison deutlich geringer ausgefallen. Der VfL hatte mit einem Verlust von 7,5 Millionen Euro gerechnet – dieser liegt aber im siebenstelligen Bereich.

Von einer Favoriten-Rolle gegen Frankfurt will VfL-Trainer Reis nichts wissen. „Davon sind wir ganz weit entfernt. Wir dürfen jetzt nicht überpacen.“ Die Eintracht sucht unter Neu-Trainer Oliver Glasner noch die Balance. Einem Sieg gegen den FC Bayern München folgte gleich eine Niederlage gegen Hertha BSC. Unter der Woche konnte sich die Eintracht mit einem Sieg in der Europa League gegen Piräus stabilisieren. „Wenn man Frankfurt lässt, können sie unheimlich schnell spielen“, warnt Offensivspieler Danny Blum vor seinem Ex-Klub.

So spielt der VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt

Riemann - Gamboa, Masovic, Lampropoulos, Danilo Soares - Losilla - Löwen, Rexhbecaj - Asano, Blum - Polter. Trainer: Reis

Ersatzbank: Esser (Tor), Bella Kotchap, Stafylidis, Antwi-Adjej, Chibsah, Holtmann, Osterhage, Pantovic, Novothny

Der Live-Ticker

