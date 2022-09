Live! 1:0! VfL Bochum führt zur Halbzeit gegen 1. FC Köln

Bochum. Spiel eins nach der Trennung von Trainer Thomas Reis: Der VfL Bochum empfängt heute den 1. FC Köln. Das Bundesligaspiel im Live-Ticker.

Der VfL Bochum will im Spiel eins nach der Trennung von Trainer Thomas Reis den Bock umstoßen. Interimstrainer Heiko Butscher will das Team beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln (17.30 Uhr) nach sechs Niederlagen zum Start zum ersehnten ersten Erfolg führen.

VfL Bochum gegen 1. FC Köln: Das Spiel im Live-Ticker

Heiko Butscher sorgte bei seiner Startelf für eine große Überraschung. Tim Oermann (18) feiert sein Bundesliga-Debüt. Für den Innenverteidiger, der in den vergangenen zwei Jahren unter Butscher in der A-Jugend spielte und in diesem Sommer seinen ersten Profivertrag unterschrieb, kommt zu seinem ersten Pflichtspiel-Einsatz überhaupt bei den Profis. Er verdrängte Erhan Masovic und Vasileios Lampropoulos, die in den letzten beiden Spielen die Innenverteidigung bildeten, auf die Bank.

Denn neben ihm vertraut Butscher dem ukrainischen Neuzugang Ivan Ordets, was zu erwarten war. Dritter Wechsel in der Startelf nach dem 1:3 auf Schalke: Patrick Osterhage rückt ins Mittelfeldzentrum für Philipp Förster. Ansonsten vertraut Butscher wie sein Vorgänger Reis Torwart Manuel Riemann, den Außenverteidigern Danilo Soares und Cristian Gamboa, Spielmacher Kevin Stöger, den Flügelmännern Gerrit Holtmann und Simon Zoller sowie Stoßstürmer Philipp Hofmann.

Kölns Trainer Steffen Baumgart rotiert wie erwartet durch nach dem Spiel in der Conference League am Donnerstagabend gegen Slovacko (4:2). Alle Stammkräfte, von Jonas Hector über Ellyes Skhiri bis zu Florian Kainz, kehrten in die auf insgesamt sieben Positionen veränderte Startelf zurück. Als Stoßstürmer agiert der Ex-Dortmunder Steffen Tigges.

Eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff ist es im Stadion noch recht ruhig, Pro- oder Contra-Banner gegen oder für Reis, gegen oder für Verantwortliche des VfL Bochum sind nicht zu sehen. Manuel Riemann betrat wie gehabt als erster Bochumer den Rasen zum Aufwärmen und wurde von den Fans in der Ostkurve gefeiert.

