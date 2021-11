Live! Trainer Reis gibt Löwen gegen Hoffenheim eine Chance

Bochum. Beim Heimspiel gegen TSG Hoffenheim baut VfL-Trainer Thomas Reis um: Auch Stafylidis und Blum starten. Der Live-Ticker.

VfL-Trainer Thomas Reis nimmt nach dem 1:2 in Mönchengladbach für das Spiel gegen Hoffenheim zwei Änderungen in der Startelf vor. Für Cristian Gamboa, nach langer Verletzungspause zuletzt etwas in ein Loch gefallen, verteidigt hinten rechts der in der Vorwoche überzeugende Konstantinos Stafylidis. Auf Linksaußen setzt Reis wie erwartet auf den torgefährlicheren Danny Blum, für ihn muss der schnellere Gerrit Holtmann auf die Bank.

Im Mittelfeldzentrum dagegen gibt Reis Neuzugang Eduard Löwen eine weitere Chance. Milos Pantovic, im Pokal gegen Augsburg doppelter Torschütze, muss erneut auf der Bank Platz nehmen.

Bei den Gästen, zuletzt 2:0-Sieger gegen Hertha BSC, kehrt Zehner Christoph Baumgartner in die Startelf zurück. Der beim VfL Bochum zum Profi gereifte Kevin Vogt gibt sein Comeback im Ruhrstadion nach über neun Jahren – als linker Verteidiger der Hoffenheimer Dreierkette.

