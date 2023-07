Thomas Letsch schwört seine Mannschaft im Trainingslager auf die kommende Saison des VfL Bochum in der Bundesliga ein.

Live-Ticker Live! So läuft der Test des VfL Bochum gegen Spezia

Gais/Südtirol. Im Rahmen des Trainingslagers in Gais testet der VfL Bochum gegen den italienischen Zweitligisten Spezia Calcio. Der Live-Ticker.

Der VfL Bochum bestreitet gegen den italienischen Zweitligisten Spezia Calcio einen Spezialtest (18 Uhr). Auf Wunsch von Trainer Thomas Letsch werden drei Mal 40 Minuten gespielt. Bochums Coach möchte möglichst vielen Spielern möglichst viel Einsatzzeit ermöglichen - und gleichzeitig die Belastung nicht an die Grenzen treiben: Mindestens 40, maximal 80 Minuten sollen die Spieler gegen Spezia belastet werden, erklärte Letsch.

Spezia Calcio gegen den VfL Bochum - der Liveticker:

Im rund anderthalbstündigen Training am Mittwochvormittag simulierte der Coach das Testspiel in verschiedenen Formationen, unter anderem mit der Dreierkette Masovic, Ordets und Loosli. Im Tor spielen Manuel Riemann, Niklas Thiede und Michael Esser jeweils 40 Minuten, so Letsch. 8fs)

