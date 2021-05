Live! Pantovic! VfL Bochum führt und ist auf Aufstiegskurs

Bochum. Ein Punkt reicht dem VfL Bochum heute zum Aufstieg. Gegen den SV Sandhausen überrascht Trainer Reis beim Personal. Der Live-Ticker.

Showdown an der Castroper Straße: Mit einem Unentschieden kann der Zweitliga-Spitzenreiter VfL Bochum an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SV Sandhausen den Bundesliga-Aufstieg perfekt machen. Am letzten Spieltag könnte der wochenlange Tabellenführer aber auch noch auf den Relegationsplatz zurückfallen. Greuther Fürth (gegen Fortuna Düsseldorf) und Holstein Kiel (gegen SV Darmstadt) könnten den VfL noch verdrängen.

Nach elf Jahren Zweite Liga ist die Sehnsucht bei den VfL-Fans gewaltig. Den Appellen von Stadt, Klub und Polizei zum Trotz versammelten sich etliche Anhänger schon vor dem Anpfiff am Ruhrstadion. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Bochumer Impfzentrum. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und beobachtet die Lage.

VfL Bochum startet überraschend Erhan Masovic

Bei der Ankunft des Mannschaftsbusses um 14.01 Uhr am Stadion warteten die Fans auf ihr Team, feuerten es mit Sprechchören und Hupen an. Passender Song aus einem geparkten Auto: „It’s the final countdown“.

Das Endspiel um den direkten Aufstieg hätten Trainer Thomas Reis und sein Team gerne vermieden. Doch beim 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg ließ der VfL den ersten Matchball liegen. Bittere Folge aus der Partie für das Sandhausen-Spiel: Der in dieser Saison überragende Robert Tesche fällt gelbgesperrt aus. Kapitän Anthony Losilla hat seine Sperre abgesessen und kehrt ins defensive Mittelfeld zurück. Neben ihm läuft überraschend Erhan Masovic auf. Der 22-Jährige kommt bislang auf sieben Liga-Einsätze.

Schon gegen Nürnberg hatte Reis überrascht und für den verletzten Außenverteidiger Cristian Gamboa in der Offensive Tarsis Bonga aufgeboten. Auf dem Flügel wählt Reis diesmal eine andere Variante: Bonga sitzt wieder auf der Bank, stattdessen soll Milos Pantovic (24) für die nötige Durchschlagskraft sorgen. Der Vertrag des Offensiv-Spielers läuft am Ende der Saison aus.

„Ich will den VfL Bochum dahinführen, wo er hingehört“

„Egal, wer auflaufen wird, wir brennen“, hatte Trainer Reis vor dem entscheidenden Spiel um den direkten Aufstieg gesagt. Der 47-Jährige musste in den vergangenen Wochen etliche Ausfälle kompensieren. Neben Stammtorwart Manuel Riemann, Gamboa, Danny Blum fehlt auch Thomas Eisfeld verletzt. Der SV Sandhausen bangt um den Klassenerhalt. Die Konkurrenten Fürth und Kiel haben vermeintlich leichtere Gegner im Saisonfinale.

„Ich will den VfL dahinführen, wo er hingehört“, hatte Reis in dieser Saison gesagt. An diesem Sonntag hat er die Chance dazu. Verliert der VfL, muss er hoffen, dass Kiel oder Fürth nicht gewinnt. Ansonsten droht die Relegation. Der Gegner steht bereits fest: Der 1. FC Köln. Das Team von Ex-Bochum-Trainer Friedhelm Funkel sprang am letzten Bundesliga-Spieltag mit einem 1:0 gegen Schalke auf den 16 Rang. Die Relegationsspiele sind für den kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) und Samstag (18 Uhr) terminiert.

