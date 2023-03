Live! Nach vier Niederlagen: VfL Bochum in Köln gefordert

Köln. Im Tabellenkeller kann der VfL Bochum an diesem Freitag vorlegen: Dafür sind Punkte beim 1. FC Köln nötig. Der Live-Ticker.

Vier Niederlagen in Serie und dabei kein eigener Treffer: Der VfL Bochum steckt gegenwärtig in der Bundesliga in einer gehörigen Krise und ist seit dem vergangenen Wochenende wieder Tabellenletzter. Nun bietet sich dem Team von Thomas Letsch die Möglichkeit, an diesem Freitag im Abstiegskampf vorzulegen und die Konkurrenz unter Druck zu setzen.

Nötig dafür sind Punkte beim 1. FC Köln. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Problem: Der VfL ist auf fremdem Platz notorisch harmlos, hat elf der zwölf Auswärtsspiele in dieser Saison verloren und lediglich einmal gewonnen.

Hier geht es zum Live-Ticker der Partie 1. FC Köln - VfL Bochum

Lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum