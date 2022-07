VfL Bochum 0:2 in Paderborn - VfL Bochum weiter auf der Suche nach der Form

Paderborn. Der VfL Bochum unterliegt beim SC Paderborn mit 0:2. Trainer Thomas Reis probiert noch einiges aus.

In einer Woche beginnt die Saison. Zumindest für den SC Paderborn tut sie das. Die Ostwestfalen starten mit einem Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Die Profis des VfL Bochum kommen dann erst aus dem Trainingslager zurück, haben dann noch zwei Wochen bis zum Start der Bundesliga. Zwei Tage vor dem Abflug der VfL-Profis ins Trainingslager durften sie sich beim Zweitligisten beweisen. Es war das fünfte Testspiel der Vorbereitung, es war die erste Niederlage. Paderborn gewann – verdient – mit 2:0 (1:0).

"Natürlich wäre ich gerne schon weiter. Aber heute habe ich Fortschritte gesehen. Wir haben Fehler gemacht, die müssen wir abstellen", sagte Trainer Thomas Reis. "Viele Spieler brauchen noch ihren Rhythmus. Es sind noch drei Wochen. Ich habe gesagt, in drei Wochen werden wir soweit sein. Und daran werden wir auch arbeiten."

Noch immer versucht Reis die Spielanteile und die Belastung halbwegs gleichmäßig zu verteilen. Beim Spiel in Paderborn fing Manuel Riemann im Tor an. Davor spielten zunächst Cristian Gamboa, Erhan Masovic, Vasilios Lampropoulos und Konstantinos Stafylidis. Stafylidis ist erst seit Donnerstag wieder bei der Mannschaft. Sein Einsatz war kein Problem, weil er zum einen bei der TSG Hoffenheim in die Vorbereitung eingestiegen war und weil er den Großteil seiner Mitspieler aus der Vorsaison noch kennt.

VfL Bochum: Zwei Spieler stehen vor dem Abgang

Das Dreier-Mittelfeld bildeten zunächst Anthony Losilla, Kevin Stöger und Philipp Förster. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten im Jugendinternat des VfB Stuttgart. Im Angriff gab Reis zunächst Takuma Asano, Gerrit Holtmann und Philipp Hofmann die Möglichkeit sich zu empfehlen.

Stafylidis gab auch gleich seinen Einstand, weil Danilo Soares nicht mit dabei war. Er hat weiterhin muskuläre Probleme. Gleiches gilt für Saidy Jano, dem zweiten Spieler, der diesmal fehlte. Beide werden aber auf jeden Fall mit ins Trainingslager fahren.

Dazu fehlten Moritz Römling, der ins Trainingslager des Drittligisten Rot-Weiss Essen nachgereist ist, und Luis Hartwig. Der junge Stürmer steht vor dem Wechsel zum österreichischen Zweitligisten KVN St. Pölten.

Auf der Bank hatte Reis Torwart Paul Grave, erstmals Jacek Goralski, Patrick Osterhage, Simon Zoller, Tim Oermann, Jordi Osei-Tutu, Christopher Antwi-Adjei, Mohammed Tolba, Tarsis Bonga und Silvere Ganvoula.

VfL Bochum macht noch immer zu viele Fehler

Die Bochumer versuchten es vor den 2600 Zuschauern sofort mit hohem Pressing. Das Resultat war ein erster schneller Angriff der Paderborner nach knapp vier Minuten. Er resultierte aus einem verlorenen Zweikampf von Stafylidis gegen Sirlord Conteh. Beinahe hätte sich Stafylidis mit einem Fehler und einem daraus resultierenden Gegentor eingeführt. Riemann musste schließlich gegen den Paderborner klären.

In der Folgezeit entwickelte ein unterhaltsames Spiel. Beide Teams offenbarten defensive Schwächen, hatten in ihren Angreifern die auffälligsten Akteure. Paderborn in Conteh, der Stafylidis regelmäßig vor Probleme stellte. Die Bochumer in Asano, der für die gefährlichsten Abschlüsse verantwortliche zeichnete.

Die Bochumer trugen mit Fehlern allerdings immer wieder dazu bei, dass die Paderborner zu Chancen kamen. Stafylidis verlor wichtige Zweikämpfe, Lampropoulos spielte schlechte Pässe. Dass Paderborn mit 1:0 in Führung hatte seinen Ursprung in einem Pass von Riemann. Der versuchte im Mittelfeld Förster zu erreichen. Der verlor den Zweikampf und den Ball, Paderborn spielte sich bis in den Strafraum, wo Masovic schließlich Conteh foulte. Den Elfmeter verwandelte Florent Muslija (40.).

VfL Bochum: Jacek Goralski gibt sein Debüt

Im vierten Spiel der Vorbereitung in Folge lagen die Bochumer damit mit 0:1 zurück.

Mit sechs Wechseln ging es für den VfL in den zweiten Abschnitt. So kam unter anderem der polnische Nationalspieler Goralski zu seinem Debüt.

Eine grundsätzliche Änderung des Spiels trat nicht ein. Weiterhin ermöglichten Fehler Möglichkeiten. Grave, zur Halbzeit für Riemann spielte einen schlechten Pass unter Bedrängnis zum Gegner, konnte dann aber klären. Auf der Gegenseite eroberte Ganvoula, zur Halbzeit für Hofmann gekommen den Ball, bediente Losilla, der zu zentral abschloss. Wenig später hieß es 2:0 für Paderborn. Nach einer Ecke stand Jannis Heuer völlig frei, köpfte ein (57.).

Anders als in den bisherigen Vorbereitungsspielen kamen die Bochumer diesmal nicht zurück, blieb Ganvoula im ersten Testspiel dieser Vorbereitung ohne Treffer. Das aber war eingeordnet ins gesamte Spiel dann auch keine Überraschung mehr. Einen so müden, uninspirierten Eindruck hatten die Bochumer in den bisherigen Spielen noch nicht gemacht. Bisher hatten die Bochumer allerdings auch noch nicht gegen einen Gegner gespielt, der kurz vor dem ersten Saisonspiel steht.

VfL Bochum: Riemann (46. Grave) – Gamboa (62. Tolba), Masovic, Lampropoulos (46. Oermann), Stafylidis (46. Bonga) – Losilla, Stöger (62. Osterhage), Förster (46. Goralski) – Asano (46. Antwi-Adjei), Holtmann (46. Zoller), Hofmann (46. Ganvoula)

Tore: 1:0 Muslija (40., Foulelfmeter), 2:0 Heuer (57.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum