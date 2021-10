Live! Bochum in Gladbach unterlegen - Plèa mit der Führung

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach und der VfL Bochum treffen zehn Jahre nach der Relegation wieder aufeinander. Das Spiel im Live-Ticker.

Vier Tage nach ihren Erfolgen im DFB-Pokal sind Borussia Mönchengladbach und der VfL Bochum wieder in der Fußball-Bundesliga gefordert. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) kommt es zwischen den beiden Klubs zum ersten Vergleich seit dem Relegationsduell 2011, in dem die Fohlen damals knapp dem drohenden Abstieg entgingen.

In der Gladbacher Startelf gibt es nach dem furiosen 5:0-Sieg gegen den FC Bayern nur einen Wechsel: Für Abwehrspieler Jordan Beyer, der sich im Duell mit den Münchenern eine Muskelverletzung im Oberschenkel zuzog, ist Stürmer Alassane Pléa in die Anfangsformation gerückt. Trainer Adi Hütter hat seine Abwehr damit auf eine Viererkette umgestellt.

Bei den Bochumern, die den FC Augsburg am Mittwoch mit 7:6 nach Elfmeterschießen bezwangen, gibt es fünf Änderungen: Manuel Riemann, Cristian Gamboa, Vasilios Lampropoulos, Eduard Löwen und Takuma Asano beginnen. Michael Esser, Konstantinos Stafylidis, Armel Bella-Kotchap, Christopher Antwi-Adjei und Milos Pantovic sitzen zunächst auf der Bank. An die letzten Bundesliga-Duelle mit Gladbach erinnert man sich beim Aufsteiger gern: Die vergangenen 15 hat Bochum nicht verloren. Vor 24 Jahren, am 13. September 1997, gab es mit dem 1:2 am Bökelberg die letzte Niederlage. Bochums Trainer Thomas Reis stand da noch für den VfL auf dem Platz.





Die Bochumer, denen zuletzt drei Pflichtspiel-Siege in Serie gelangen, belegen mit zehn Punkten den 14. Tabellenplatz. Sie liegen nur einen Zähler hinter den Gladbachern, die auf Rang zwölf stehen. Das Team von Trainer Hütter verbuchte in den vergangenen beiden Liga-Spielen nur einen Punkt. „Wir sind uns alle im Klaren, dass wir in der Liga noch punkten müssen, um in der Tabelle weiter nach vorne zu kommen“, sagte der Österreicher. „Wir haben jetzt am Sonntag die nächste Gelegenheit dazu und wollen natürlich den Schwung und den Elan aus dem Pokalspiel mitnehmen.“

Die Aufstellungen:





Mönchengladbach: Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Koné - Hofmann, Stindl, Pléa - Embolo

Bochum: Riemann - Gamboa, Masovic, Lampropoulos, Soares - Losilla - Löwen, Rexhbecaj - Asano, Holtmann - Polter

Hier geht's zum Live-Ticker:

