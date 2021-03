Live-Ticker Live! 1:0! Losilla bringt den VfL in Fürth in Führung

Fürth. Das Hinspiel gegen Greuther Fürth hat Zweitligist VfL Bochum verloren, dennoch ist Trainer Thomas Reis selbstbewusst. Der Live-Ticker.

Höhenflug tief im Westen - im Zweitliga-Vierkampf um den Bundesliga-Aufstieg will sich der VfL Bochum durch einen Sieg bei der SpVgg. Greuther Fürth am Samstag (13.00 Uhr/Sky) von einem hartnäckigen Verfolger absetzen und am 24. Spieltag auch die restlichen beiden Konkurrenten damit beeindrucken.

VfL Bochum: Selbstbewusst zum Spiel nach Fürth

"Wenn du oben stehst, dann ist klar, dass alle deinen Platz haben wollen. Aber wir stehen zu Recht da oben", sagte Trainer Thomas Reis selbstbewusst vor dem Gastspiel des VfL Bochum in Franken. Die Partie ist eine Riesenchance, denn die Rivalen aus dem Norden, der Hamburger SV und Pokal-Halbfinalist Holstein Kiel, treffen am Montag (20.30 Uhr/Sky) ebenfalls im direkten Duell aufeinander.

Nach mittlerweile elf zweitklassigen Jahren wird der Drang nach oben bei den einstmals "Unabsteigbaren" größer und größer. Hinzu kommt: Das Hinspiel ging nach einer schwachen Leistung mit 0:2 verloren, dieses Resultat wollen die Bochumer geraderücken. (sid)

