Bochum. Zum Auftakt der Rückrunde in der 2. Liga ist Jahn Regensburg im Ruhrstadion zu Gast. VfL-Trainer Reis hofft auf einen Sieg. Die Live-Ticker.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Live! VfL Bochum schießt Anschlusstreffer gegen Regenburg

Auf einen versöhnlichen Jahresabschluss hofft Fußball-Zweitligist VfL Bochum. Zum Auftakt der Rückrunde ist Jahn Regensburg am Sonntag im Ruhrstadion zu Gast (13.30 Uhr/Sky). „Es ist unser großes Ziel, zum ersten Mal in dieser Saison zwei Mal in Folge zu gewinnen“, sagt Trainer Thomas Reis, dessen Team zuletzt Hannover mit 2:1 bezwungen hat. „Regensburg hat drei Punkte mehr als wir, das sollte Warnung genug sein“, erklärt der Trainer. Reis wird wohl auf die gleiche Startelf setzen wie gegen Hannover. Auch Torjäger Silvere Ganvoula (neun Treffer), der verletzungsbedingt ein paar Tage nicht trainiert hatte, ist wieder einsatzfähig. (rari)

Hier geht es zu den Live-Tickern: