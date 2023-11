Live! Losilla und Soares fehlen Bochum - Daschner startet

Nach dem Sieg in Darmstadt will der VfL Bochum auch zu Hause jubeln.

Bochum Nach dem Sieg beim SV Darmstadt 98 will der VfL Bochum zu Hause gegen den 1. FC Köln nachlegen. Das Spiel im Live-Ticker.

Thomas Letsch bleibt seiner Linie treu und wechselt auch vor dem Spiel des VfL Bochum gegen den 1. FC Köln seine Startelf. Krankheits- und verletzungsbedingt sind Anthony Losilla und Danilo Soares nicht dabei, die zuletzt mit starken Leistungen überzeugten. Losilla fehlte im Abschlusstraining erkältet, Soares verdrehte sich in der Einheit das Knie. Für beide reichte es nicht für den Spieltagskader. Vor allem der Ausfall von Kapitän Losilla könnte dem VfL weh tun, da er zur wichtigen Achse von Letsch gehörte, die immer spielte.

VfL Bochum gegen den 1. FC Köln: Das Spiel im Live-Ticker

Hier geht es zum Live-Ticker.

Stattdessen rückt Lukas Daschner in die Mannschaft, was sich unter der Woche nach dem Lob des Trainers bereits andeutete. Auch Moritz-Broni Kwarteng startet für den VfL Bochum, der wohl auf eine Viererkette setzen wird. Insgesamt wechselte Letsch für das Spiel gegen den 1. FC Köln gegenüber dem Sieg gegen Darmstadt 98 auf drei Positionen, da auch Moritz Broschinski aus der Mannschaft rotierte.

VfL Bochum gegen 1. FC Köln: Die Aufstellungen:

VfL Bochum: Riemann - Bernardo, Schlotterbeck, Masovic, Gamboa - Osterhage, Stöger - Daschner, Kwarteng, Asano - Hofmann

Köln: Schwäbe - R. Carstensen, Hübers, Chabot, Heintz - Kainz, Martel - Waldschmidt, Uth, Maina - Selke

VfL Bochum: Letsch erwartet „intensiven Fußballabend“ gegen Köln

Nach dem Sieg in der Vorwoche gegen Darmstadt 98, der erste in dieser Saison, will der VfL Bochum nun auch zu Hause nachlegen. Gegen Mainz 05 vor zwei Wochen waren die Hausherren bereits nah dran, bis die Rheinhessen in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich erzielten.

Letsch ist sich sicher, dass egal wer am Samstag auf dem Platz steht, „voll dagegen halten wird“. Schließlich kommt mit dem 1. FC Köln eine intensiv spielende Mannschaft, die ihren Gegnern körperlich oft eine Menge abverlangt. „Es wird ein Kampf werden, bei dem sich keinen einen Meter schenkt“, sagte Letsch auf der Pressekonferenz am Freitagmittag. „Es wird ein intensiver Fußballabend.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum