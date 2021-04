Live! Tesche trifft - Bochum kommt gegen Hannover zurück

Bochum. Im Aufstiegsrennen muss der VfL Bochum heute bei Hannover 96 ran - und muss auf Danilo Soares verzichten. Der Live-Ticker.

Der VfL Bochum will mit einem Heimsieg gegen Hannover 96 den Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen, nachdem Fürth nur einen Punkt holte in Darmstadt und die Partien der Konkurrenten Kiel und Hamburg coronabedingt verlegt worden sind.

In die VfL-Startelf kehren nach dem 0:3 in Paderborn Robert Zulj und Danny Blum zurück, sie fehlten zuletzt wegen Sperren. Dagegen zählt Danilo Soares überraschend nicht zum Kader, obwohl er nicht verletzt und nicht krank ist.

Der Linksverteidiger erhielt von Trainer Thomas Reis einen kräftigen Denkzettel. Er stelle die bestmögliche Mannschaft auf, die sich im Training angeboten hat, sagte Reis sinngemäß vor dem Spiel bei Sky. Für den normalerweise gesetzten Soares spielt Herbert Bockhorn. Bei Hannover sitzt überraschend Torjäger Marvin Ducksch nur auf der Bank.

Aufstellung VfL Bochum:

Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Bockhorn - Losilla, Tesche - Blum, Zulj, Holtmann - Zoller

Hier geht's zum Live-Ticker: