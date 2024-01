Live! Bochum empfängt Bremen: Die Pressekonferenz im Ticker

Der VfL Bochum trifft am Sonntag auf Werder Bremen im Venovia Ruhrstadion.

Bochum Der zuletzt heimstarke VfL Bochum empfängt am Sonntag Werder Bremen. Drei Punkte könnten viel Sicherheit geben. Die Pressekonferenz im Ticker.

Bochum-Fans können sich nicht beklagen: Im Ruhrstadion hat der VfL zuletzt zwei Bundesliga-Siege eingefahren – ein 3:0 gegen Union Berlin und ein 3:1 gegen Wolfsburg. Auch das Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim wurde 2:0 gewonnen. Mit der Abwehr-Viererkette Bernardo, Schlotterbeck, Masovic und Gamboa zeigte sich Trainer Thomas Letsch dabei sehr zufrieden und will diese Besetzung auch am Sonntag beibehalten. Dann empfängt Bochum Werder Bremen an der Castroper Straße (15.30 Uhr/DAZN).

Zuletzt mit einem Doppelpack im Testspiel: Innenverteidiger Keven Schlotterbeck. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

In der Bundesliga-Tabelle dürfte es am Wochenende spannend werden. Bochum steht derzeit mit 16 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Gegner Werder Bremen ist punktgleich, steht aber durch das bessere Torverhältnis auf Platz 13. Mit einem Sieg könnte der VfL bis auf Platz 11 vorrücken und den Abstand zum Relegationsplatz, aktuell sind es sechs Punkte, nochmal vergrößern.

VfL Bochum: Asano fehlt durch Asien-Cup

Fehlen wird den Bochumern am Sonntag Takuma Asano. Der Stürmer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, ist derzeit mit der japanischen Nationalmannschaft beim Asien-Cup.

Bochum gegen Bremen: Die Pressekonferenz im Live-Ticker

Los geht es um 13 Uhr!

