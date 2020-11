Live! 1:0! Robert Žulj trifft - VfL Bochum beim HSV vorne

Hamburg. Fußball-Zweitligist VfL Bochum tritt am Sonntag bei Spitzenreiter Hamburger SV an. Der Revierklub möchte den Anschluss halten. Unser Live-Ticker.

Die Statistik spricht für den HSV: In Zweitliga-Duellen mit den Bochumern sind die Hamburger unbesiegt: Bisher gab es zwei Siege und zwei Remis. Trainer Daniel Thioune hat bis auf Rick van Drongelen alle Mann an Bord. Da fällt es schwer, die Startelf festzulegen. Fünf Hamburger haben eine Bochumer Vergangenheit: Daniel Heuer Fernandes, Jan Gyamerah, Lukas Hinterseer, Manuel Wintzheimer und Simon Terodde. Ob die Norddeutschen mit ihren Insiderkenntnissen in Vorteil sind, wird sich zeigen.

Dass der VfL Bochum erstmals sicherlich auch der klare Außenseiter ist, könnte ein Vorteil für Bochum sein. VfL-Trainer Thomas Reis sieht das pragmatisch: „Zum Fußball gehört Kämpfen immer dazu. Der HSV hat eine hohe Qualität und ist im Moment das Nonplus-Ultra der 2. Liga. Aber es gibt ja nichts Schöneres, als als VfL Bochum dorthin zu fahren und zu versuchen, dem HSV die erste Saisonniederlage beizufügen.“ Nach fünf Siegen hat der HSV zuletzt zweimal remis gespielt und führt die Tabelle souverän an.

Silvere Ganvoula steht nicht in der Startelf des VfL Bochum. Der Nationalspieler der Republik Kongo landete nach seinem Einsatz im südlichen Afrika, in Eswatini, am Montag erst am Freitagmorgen in Paris. Ganvoula stößt erst am Samstag wieder zum Mannschaftstraining. Offenbar war sein körperlicher Zustand nicht gut genug, um in Hamburg von Beginn an auf dem Platz zu stehen. Der Stürmer nimmt zunächst auf der Bank Platz.

Hier geht es zu unserem Live-Ticker: