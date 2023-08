Letsch: „Wie gut die Vorbereitung war, zeigt der Pokal“

Bochum. In der Vorbereitung hat der VfL Bochum nicht überzeugt. Nun geht es im Pokal gegen Bielefeld. Trainer Letsch muss Personalentscheidungen treffen.

Das mit der Vorbereitung auf eine Saison in der Fußball-Bundesliga ist so eine Sache. Es hat schon die heftige Ausschläge in beide Richtungen gegeben. Da gab es Teams, die in der Vorbereitung jedes Spiel dominiert und gewonnen haben, um dann zum Start in die Liga nur zu verlieren. Da gab es ebenso Teams, die in der Vorbereitung nur verloren, in der Liga zum Start dann nur gewannen. Thomas Letsch, Trainer des VfL Bochum, hat ebenso beides schon erlebt. Ob er die Vorbereitung unter der Rubrik „gut gelaufen“ oder unter der Rubrik „schlecht gelaufen“ ablegt, will er daher erst nach dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Armina Bielefeld entscheiden (Sa., 18 Uhr, Sky).

Wobei Letsch unabhängig davon zwei positive Aspekte bei der Vorbereitung festmacht. Bis auf Tim Oermann hat sich kein Spieler verletzt. Der junge Innenverteidiger, der weiterhin ein Kandidat für eine Leihe ist, hat eine muskuläre Verletzung. Ansonsten haben alle Akteure die Vorbereitung gut überstanden.

Und auch bei den Inhalten der Vorbereitung legt sich Letsch fest. „Da war es aus meiner Sicht eine sehr gute Vorbereitung.“ Die Ergebnisse waren hingegen durchwachsen. Insofern sei es wichtig gewesen, einen Test gegen Luton Town zum Abschluss gewonnen zu haben. „Ob die Vorbereitung gut oder schlecht ausfällt“, sagte Letsch, „entscheidet sich aber erst am Samstag. Wenn wir das Spiel erfolgreich gestalten, war es eine sehr gute Vorbereitung.“

Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum beurteilt die Vorbereitung ähnlich. „Ich kann mich dem Trainer anschließen. Was ich in den Trainingseinheiten gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Es war immer Zug drin, eine gute Ansprache, die Jungs haben alles auf dem Platz gegeben und intensiv trainiert. Unsere Neuzugänge – sowohl in der Mannschaft als auch im Staff – wurden hervorragend integriert. Deshalb können wir sehr zufrieden sein.“

In den Testspielen überzeugte der VfL Bochum nicht

Was die Ergebnisse und die Leistung in den Testspielen angehe, gebe es Dinge zu verbessern. „Aber eine Vorbereitung, die komplett glatt läuft, wäre mit Skepsis zu betrachten“, sagte Fabian. „Insofern sind wir froh, Ansätze gesehen zu haben, die wir verbessern müssen. In den beiden Spielen gegen Luton Town hat sich die Mannschaft deutlich gesteigert. Wie der Trainer gesagt hat, wird man letztlich nach den ersten Pflichtspielen sehen, wo wir stehen.“

Darüber hinaus wird Letsch noch eine gewisse Zeit benötigen, um eine feste erste Elf zu finden. Auch die neuen Akteure wie zum Beispiel Felix Passlack und Lukas Daschner drängen ins Team. „Beide Jungs aus dem Pott machen es sehr gut“, sagte Letsch. „Felix ist ein total positiver Typ, ich habe ihn noch nie ohne ein Lächeln auf dem Gesicht gesehen. Bei jeder Trainingseinheit spürt man, dass er schon etwas erlebt hat, auf hohem Niveau trainiert und gespielt hat. Man merkt aber auch, dass ihm der Rhythmus etwas fehlt.“ Er mache es aber sehr gut und liefere sich einen „heißen Kampf“ mit Cristian Gamboa.

Bei einem Spieler wie Dascher sei es spannend, wie schnell sich ein Spieler adaptiere, der aus der 2. Liga kommt. „Lukas Daschner macht das super“, sagte Letsch. „Er hat insgesamt eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Er hat ein sehr gutes Gespür für den Raum, kann für entscheidende Dinge sorgen. Genau wie Felix Passlack hat er gute Chancen, von Beginn an in Bielefeld dabei zu sein. Wir haben einige spannende Optionen im Kopf, das ist das, was wir brauchen, eine Luxussituation.“

VfL Bochums Trainer Letsch hat zum Pflichtspielstart viele Optionen

Letsch hat zum Pflichtspielstart viele Optionen. Außer Tim Oermann fehlen weiterhin nur Moritz Kwarteng, Mo Tolba und Mats Pannewig. Alle anderen Akteure sind einsatzfähig. Auch Danilo Soares, der die Testspiele gegen Luton Town verpasst hatte, und auch Moritz Broschinski und Philipp Förster, die nicht die komplette Vorbereitung mitmachen konnten.

„Die Mannschaft stellt sich nicht von alleine auf“, sagte Letsch. „Wir haben viel Konkurrenzkampf. Das ist natürlich eine gute Situation für das Trainerteam, auch wenn es hier und da noch für Kopfzerbrechen bei uns sorgen kann.“ Fabian sagte: „Wir konzentrieren uns voll und ganz auf dieses Spiel, wollen unbedingt in die nächste Runde einziehen.“

Dafür könnte am Ende des Tages auch ein Elfmeterschießen nötig sein. Damit hatte sich Letsch nach eigener Aussage bis zum Donnerstag und der Pressekonferenz noch nicht befasst. Ein Elfmeterschießen zu simulieren, sei aber ohnehin sehr schwer. „Wir haben es bislang nicht trainiert. Aber vielleicht lassen wir am Freitag noch ein paar Jungs vom Punkt üben.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum