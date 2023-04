VfL Bochum: Niko Kovac über das Ruhrstadion - "Gibt ein schönes Lied, dann geht es zur Sache"

Bochum. Niko Kovac hat mehrmals schon beim VfL Bochum gespielt. Der Wolfsburger Trainer weiß, was sein Team erwartet: „Es geht zur Sache.“

Niko Kovac hat sich vor dem Spiel des VfL Wolfsburg beim VfL Bochum keine besonderen Tipps von Sebastian Schindzielorz geholt. Schindzielorz war im Januar von Bochum nach Wolfsburg gewechselt. „Für ihn ist es mit Sicherheit ein besonderes Spiel“, sagte Kovac über den Wolfsburger Sportdirektor, der zuvor 25 Jahre beim VfL Bochum als Spieler und später als Geschäftsführer Sport aktiv war. „Ich habe selber oft genug in Bochum gespielt“, sagte Kovac. „Erst gibt es ein schönes Lied, dann geht es zur Sache.“

Der VfL Bochum hofft am Samstag im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg wieder auf den Support seiner Fans. Foto: Udo Kreikenbohm / ffs

Kovac kann in Bochum und im Kampf um einen Europapokalplatz wieder mit Mittelfeldspieler Maximilian Arnold (28) planen. Zwar habe die Magenverstimmung dem Kapitän sicher „ein bisschen Kraft“ gekostet, aber „es könnte reichen“, sagte Kovac vor dem Spiel in Bochum (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Verzichten muss er unter anderem auf Paulo Otavio. Der 28-jährige Brasilianer zog sich beim 0:0 gegen Bayer Leverkusen eine schwerwiegende Verletzung im linken Sprunggelenk zu.

Otavio war in der 54. Minute ausgewechselt werden. Auch der für Otovio ins Spiel gekommene Kevin Paredes musste zehn Minuten vor Schluss verletzungsbedingt raus. Bei dem 19-jährigen US-Amerikaner wurde eine Zerrung im rechten Oberschenkel diagnostiziert, er falle deutlich kürzer aus, hieß es.

Kovac glaubt nicht mehr an einen Verbleib des brasilianischen Linksverteidigers Paulo Otavio. Der 28-Jährige fällt wegen eines Syndesmoserisses für den Rest dieser Saison aus. Außerdem konnte er sich in den vergangenen Monaten nicht mit dem Verein auf eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags einigen.

„Es ist nicht so ganz einfach. Der Verein hat schon das eine oder andere Mal etwas angeboten - das wurde abgelehnt. Das ist jetzt eine richtig tricky Situation“, sagte Kovac am Freitag. „Wenn man es nüchtern betrachtet, kann man sagen: Man kommt nicht zusammen. Wenn man es auf der menschlichen Basis betrachtet, könnte man es verstehen, wenn man noch einmal eine Überbrückung macht. Aber das liegt letzten Endes am Spieler. Vielleicht will der Spieler auch nicht, weil er die zwei, drei Angebote, die er hatte, nicht angenommen hat.“

Paulo Otavio kam 2019 vom FC Ingolstadt nach Wolfsburg. Vor allem Kovac würde den Brasilianer gern behalten. Nach einem Bericht des „Kicker“ sieht sich der VfL aber längst nach einem Ersatz für ihn um, weil die Vertragsgespräche bislang erfolglos verliefen.

Wolfsburg will in Bochum den Saisonendspurt einläuten. Beim Hinspiel (4:0) haben wir „eine gute Serie gestartet, das wollen wir auch diesmal tun“, sagte Kovac, der mit Wolfsburg in der Hinrunde die letzten sechs Partien alle gewonnen hatte – damit waren die Wolfsburger in dieser Zeit das beste Team der Bundesliga. Aber es „wird ein hartes Stück Arbeit“ in Bochum, sagte Kovac. Derzeit hat Wolfsburg vier Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen auf Rang sechs.

Auch Platz sieben könnte für die Teilnahme am Europapokal reichen, wenn sich der DFB-Pokalsieger bereits über die Liga für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert hat. Dann treten die Teams auf dem fünften und sechsten Platz in der Europa League an und der Siebte landet in den Play-offs der Conference League. Mit RB Leipzig, dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt streben drei der vier Pokal-Halbfinalisten nach Europa.

